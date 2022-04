Próximamente en Xbox Game Pass: MLB The Show 22, Life is Strange: True Colors, Chinatown Detective Agency y más

Microsoft ha desvelado los nuevos juegos que llegarán próximamente al catálogo de Xbox Game Pass para Consola, PC Game Pass y Xbox Cloud Gaming, incluidos MLB The Show 22 y Chinatown Detective Agency, que estarán disponibles desde el mismo día de su lanzamiento.

Cricket 22 ([email protected]) – 5 de abril: consola y nube

([email protected]) – 5 de abril: consola y nube MLB The Show 22 – 5 de abril: consola y nube

– 5 de abril: consola y nube Chinatown Detective Agency ([email protected]) – 7 de abril: consola, PC y nube

([email protected]) – 7 de abril: consola, PC y nube Dragon Age 2 (EA Play) – 7 de abril: nube

(EA Play) – 7 de abril: nube Plants vs. Zombies: Garden Warfare (EA Play) – 7 de abril: nube

(EA Play) – 7 de abril: nube Star Wars: Squadrons (EA Play) – 7 de abril: nube

(EA Play) – 7 de abril: nube Life is Strange: True Colors – 12 de abril: consola, PC y nube

– 12 de abril: consola, PC y nube Panzer Corps 2 ([email protected]) – 12 de abril: PC

([email protected]) – 12 de abril: PC The Dungeon of Naheulbeuk ([email protected]) – 12 de abril: PC

([email protected]) – 12 de abril: PC Lost in Random (EA Play) – 14 de abril: consola, PC y nube

Consigue el primer mes de Xbox Game Pass Ultimate por tan solo 1 €, suscripción que incluye más de 100 juegos de alta calidad en consola, PC y Xbox Cloud Gaming, así como acceso a Xbox Live Gold, EA Play y recompensas y descuentos exclusivos.

Para más información sobre las próximas incorporaciones, visita la publicación de Xbox Wire

Cricket 22 (nube y consola) [email protected]

¡Salta al campo para disfrutar del juego de cricket más completo de la historia! Con más licencias, un modo de carrera impulsado por la narrativa y efectos visuales 4K, Cricket 22 es una verdadera experiencia deportiva de próxima generación. Las opciones de control completamente nuevas hacen que el juego sea más accesible para los jugadores de todos los niveles, mientras que la recreación auténtica de Big Ant Studios de todos los aspectos del deporte ofrece cientos de horas de acción de cricket hiperrealista para los fanáticos. ¡Lleva a tu equipo a la gloria, a tu manera!

MLB The Show 22 (nube y consola)

Disponible desde el primer día con Xbox Game Pass: experimente una acción de partido momento a momento más rápida, profunda e intensa en el campo, con una variedad de modos de juego para todos los jugadores novatos y experimentados que regresan veterinarios Cada lanzamiento. Cada golpe. Cada victoria. Deja tu huella y sé dueño del show en MLB The Show 22 .

Próximamente

Chinatown Detective Agency (nube, consola y PC) [email protected] – 7 de abril

Disponible desde el primer día con Game Pass: Chinatown Detective Agency es una aventura cibernética de apuntar y hacer clic que combina un impresionante diseño retro con una mecánica innovadora. Juega como Amira Darma, una ex policía que acaba de abrir su propia agencia de detectives. Elige a tus clientes, viaja por el mundo y resuelve casos peligrosos utilizando investigaciones del mundo real.

Dragon Age 2 (Cloud) EA Play – 7 de abril

Experimenta la secuela épica del aclamado Dragon Age: Origins. Eres uno de los pocos que escapó de la destrucción de su hogar. Ahora, obligado a luchar por la supervivencia en un mundo en constante cambio, debe reunir a los aliados más letales, amasar fama y fortuna, y sellar su lugar en la historia. Esta es la historia de cómo el mundo cambió para siempre. La leyenda de tu ascenso al poder comienza pronto con los juegos en la nube a través de EA Play.

Plants vs. Zombies: Garden Warfare (Cloud) EA Play – 7 de abril

Plants vs. Zombies Garden Warfare se adentra en las trincheras con una experiencia de acción explosiva. Explota zombis, plantas y personajes únicos en un mundo alucinante y disfruta de la profundidad de un juego de disparos en línea tradicional además del humor refrescante del universo de Plants vs. Zombies , próximamente con juegos en la nube a través de EA Play.

Star Wars: Squadrons (Cloud) EA Play – 7 de abril

La Nueva República lucha por la libertad. El Imperio exige orden. La Guerra Civil Galáctica se encuentra en un punto de inflexión en un momento en el que los mejores pilotos de ambos bandos podrían marcar la diferencia. Domina el arte del combate de cazas estelares en Star Wars: Squadrons con juegos en la nube a través de EA Play.

Life Is Strange: True Colors (nube, consola y PC) – 12 de abril

Life is Strange: True Colors , la entrega galardonada de la aclamada serie Life is Strange , Alex Chen oculta su maldición: el poder psíquico de la empatía, la capacidad de absorber las emociones fuertes de los demás. Cuando su hermano muere en un supuesto accidente, Alex debe abrazar su poder para encontrar la verdad.

Panzer Corps 2 (PC) [email protected] – 12 de abril ¡

Panzer Corps 2 es el juego de estrategia definitivo! Disfrute de la fórmula de juego probada en el tiempo que ha sido apreciada por millones de jugadores a lo largo de los años, llevada a un nivel completamente nuevo de refinamiento hasta los últimos estándares técnicos.

The Dungeon of Naheulbeuk (PC) [email protected] – 12 de abril

Disponible ahora en Cloud y Console, y próximamente en PC Game Pass, ingresa al alocado universo de fantasía heroica de Dungeon of Naheulbeuk . Dirige un equipo de héroes inverosímiles y torpes en un juego de rol táctico épico y desafiante. Vive una aventura llena de humor, sorpresas y encuentros tontos.

Lost In Random (nube, consola y PC) EA Play – 14 de abril

Juega las probabilidades en Lost in Random , una aventura de acción inspirada en un cuento de hadas gótico donde el destino de cada ciudadano está determinado por el lanzamiento de un dado. Los miembros de PC Game Pass y Ultimate comienzan su viaje con EA Play el 14 de abril.

En caso que te lo hayas perdido

A Memoir Blue (Cloud, Consola y PC) [email protected] – Disponible ahora

Una canción de hace años desencadena una avalancha de recuerdos para la campeona de natación Miriam. Embárcate en un viaje evocador a través de su turbulenta infancia y la complicada relación que compartió con su devota madre.

Crusader Kings III (Cloud) [email protected] – Disponible ahora

¡ Vive la vida de un gobernante medieval en el galardonado juego de rol de estrategia de Paradox Development Studio, Crusader Kings III ! Asume el liderazgo de una familia noble medieval, aumentando su poder y reputación a través de las generaciones. Cuando un gobernante muere, es reemplazado por un heredero que puede tener habilidades o intereses muy diferentes, lo que te obliga a ajustar tus planes a largo plazo.

¡¡Academia Kraken!! (Nube, consola y PC) [email protected] : disponible ahora

¡Haz amigos, espíritus libres y asegúrate de que el mundo no se acabe! Bienvenido a Kraken Academy, un sueño de fiebre tecnicolor que, por razones legales, solo puede describirse como «técnicamente una escuela». Une fuerzas con un kraken mágico para manipular un bucle de tiempo y salvar el mundo.

Paradise Killer (nube, consola y PC) [email protected] : disponible ahora

Paradise Island, un mundo fuera de la realidad. Ha habido un asesinato que solo Lady Love Dies, la «fanática de la investigación», puede resolver. Reúne pruebas e interroga a los sospechosos en esta aventura de mundo abierto. Puede acusar a cualquiera, pero tendrá que probar su caso en un juicio. Depende de usted decidir quién es culpable.

Super Mega Baseball 3 (Cloud y PC) EA Play: disponible ahora

Sube la puntuación en una pelea relajada o supera los límites de tus reflejos en este refinado simulador de béisbol que es perfecto tanto para novatos como para profesionales. ¡La tercera entrada de la serie presenta modos de franquicia, ligas en línea y práctica completamente nuevos, además de gráficos mejorados y adiciones en el campo!

Tunic (nube, consola y PC) [email protected] : disponible ahora

Explora una tierra olvidada llena de leyendas perdidas, poderes antiguos y feroces monstruos en Tunic. Inspirado en el desafío y el misterio de los juegos de acción y aventuras retro, el feroz combate de Tunic pondrá a prueba tus reflejos y sus secretos ocultos pondrán a prueba tu ingenio. Encuentra y recopila páginas del manual del juego para descubrir mapas perdidos, pistas y acertijos sin resolver.

DLC / Actualizaciones

Anvil: Vault Breakers Temporada uno: ya disponible

¡ La primera temporada de Anvil: Vault Breakers finalmente está aquí y disponible con Game Pass! Con el nuevo modo de juego Season Challenge, Breaker, reliquias, jefes, entre otros, esta es una actualización que no querrás perderte. ¡ Aprenda más sobre la primera temporada aquí !

Microsoft Flight Simulator : World Update VIII: ya disponible

Explore los rincones costeros del Mediterráneo y el Atlántico, las alturas de los Pirineos y la arquitectura legendaria de Lisboa y Madrid con World Update VIII: España, Portugal, Gibraltar y Andorra. Esta hermosa región se ha mejorado con una variedad de nuevas mejoras geográficas de alta resolución, que incluyen datos de elevación, fotogrametría e imágenes aéreas.

Minecraft Preview ya está disponible con PC Game Pass ¡

Eche un vistazo a las próximas funciones de Minecraft con PC Game Pass! Minecraft Preview te permite experimentar las próximas características inéditas de Minecraft, nuevas del equipo de desarrollo de Mojang Studios. Visite las preguntas frecuentes de Minecraft Preview para obtener más información.

Sea of ​​Thieves : Semana de leyendas: disponible hasta el 11 de abril

Celebra todo lo relacionado con Pirate Legend en el evento de la Semana de leyendas de Sea of ​​Thieves , que durará hasta el 11 de abril con celebraciones, promociones en el juego y un adelanto de la próxima travesía de Legend of the Veil. ¡Únase y levante una jarra para más de un millón de jugadores que ahora han alcanzado este hito!

Beneficios definitivos de Xbox Game Pass

¡Empieza a ver y disfruta de la Serie Original “Halo” por nuestra cuenta! Ve a reclamar tus beneficios ahora dirigiéndote a la galería de beneficios en tu consola Xbox, PC con Windows o aplicación móvil Xbox Game Pass.

Paramount+: prueba gratuita de 30 días: disponible ahora

Transmita la serie original de Paramount+ «Halo», más A Mountain of Entertainment cuando canjee su prueba gratuita de 30 días. Oferta válida solo para nuevos suscriptores de Paramount+. Se aplican términos.

Marvel Unlimited: prueba gratuita de 3 meses: disponible ahora

Experimente el Universo Marvel y obtenga acceso instantáneo a más de 29,000 cómics digitales. ¡Te espera un mundo de cómics! ¡Regístrese hoy y lea historias sobre los Vengadores, Guardianes de la Galaxia y más! Oferta válida solo para nuevos suscriptores de Marvel Unlimited. Se aplican términos.

Black Desert (Consola) : Paquete de regalo especial O’dyllita: ya disponible

¡La nueva región O’dyllita ya está disponible! ¡Obtén el paquete de regalo especial y descubre los secretos de O’dyllita! ¡Ahora es el momento perfecto para embarcarse en la aventura épica que siempre has imaginado!

Apex Legends (Consola): Amuleto de arma de posibilidades infinitas: ya disponible

¡Demuestra a la competencia de qué estás hecho con tu nuevo amuleto de arma de posibilidades infinitas, presentado por EA Play! Equípalo con tu arma favorita y lucha por la gloria, la fama y la fortuna con estilo.

Pronto nos iremos

Los siguientes juegos saldrán pronto de la biblioteca de Game Pass, así que tome su dispositivo móvil, súbase a su consola o caliente su teclado y mouse para jugarlos antes de que se vayan. Si desea mantener estos juegos en su biblioteca, ¡asegúrese de usar su descuento de miembro para ahorrar hasta un 20 % en los juegos disponibles para comprar!

Salida el 15 de abril

MLB The Show 21 (nube y consola)

Rain On Your Parade (nube, consola y PC)

The Long Dark (nube, consola y PC)

Vía (PC)

Salida el 18 de abril