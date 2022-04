Fallen Legion: Rise to Glory / Fallen Legion Revenants!  para Ps5 y Xbox

¡La franquicia Fallen Legion se estrena en PS5 y Xbox con la colección Fallen Legion: Rise to Glory / Fallen Legion Revenants!

¡Comanda a un ejército de ejemplares y hazte con el control de tu destino! ¿Quieres vengarte o hacerte con la corona?

Fallen Legion es un intenso juego de rol de acción en el que cada batalla es una lucha estremecedora que late con el corazón y cada elección desgarradora impacta el reino.

No te pierdas el tráiler de anuncio, que está disponible aquí.

Fallen Legion: Revenants es el último juego de la serie. Fallen Legion: Rise to Glory es un título que se lanzó para Switch que combina los dos primeros juegos (disponibles en PS4) en uno solo: Fallen Legion: Sins of an Empire y Fallen Legion: Flames of Rebellion , además de tener algunas novedades .

¡Fallen Legion: Rise to Glory / Fallen Legion Revenants llegará en verano de 2022 a PS5, Xbox One y Xbox Series X|S