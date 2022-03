Ya disponible After the Fall – Frontrunner Edition – Anunciada la actualización Boulevard

AFTER THE FALL PROSIGUE CON SU EXPANSIÓN CON EL ESTRENO DE LA NUEVA ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS, LA EDICIÓN FÍSICA Y MÁS

Los jugadores del FPS de acción cooperativa de realidad virtual ya pueden acceder a la actualización Boulevard, así como obtener el juego en nuevas plataformas y en nuevas regiones

Vertigo Games, la rama de edición y desarrollo especializado en Realidad Virtual de Koch Media Group, prosigue ampliando el mundo de juego de After the Fall, su FPS de acción cooperativa para 4 jugadores. Tras el estreno de la actualización del Modo Horda el 10 de marzo, Vertigo Games ha estrenado hoy la actualización Boulevard, así como la edición física de After the Fall en PlayStation®VR*. Con su lanzamiento en PSVR™ en Japón hoy, los nuevos Harvest Runners podrán comenzar su viaje en el páramo apocalíptico congelado también. La actualización de Boulevard es una de las múltiples actualizaciones que llegan a la temporada Frontrunner de After the Fall, que está disponible de forma gratuita para todos los propietarios del juego en Meta Quest 2, PSVR (tanto en formato físico como digital) y PC VR.

Para acompañar el anuncio, Vertigo Games ha lanzado un nuevo vídeo que refleja la nueva misión Harvest Run, el sistema de skins del jugador, la nueva LMG y el nuevo enemigo que forman parte de la actualización Boulevard. Puedes ver el tráiler en el siguiente enlace: https://youtu.be/M7VRkTveIu0

* La edición física After the Fall Frontrunner se estrenará el 12 de abril en Estados Unidos y ya está disponible en el resto del mundo.

Un mundo apocalíptico congelado en expansión

Tras la actualización del Modo Horda, que incorporó dos mapas y el nuevo revolver llega Boulevard. Ambas actualizaciones han sido aclamadas por los especialistas en realidad virtual y por la comunidad. La actualización Boulevard de hoy añade muchos contenidos nuevos, entre los que destaca el mapa Harvest Run, que traslada a los jugadores a las heladas calles de Hollywood, donde tendrán que enfrentarse a Snowbreed con todo tipo de dificultades. SER ha añadido también un nuevo tipo especial de Snowbreed al juego: el Skimmer, esta criatura requiere un enfoque diferente, ya que serán los jugadores quiénes tendrá que cazar para recoger una gran cantidad de botín. Para hacerlo, hay una nueva arma LMG con la que podrán recolectar.

Tras la actualización del Modo Horda y el Boulevard, el mes que viene llegarán el modo PvP libre para todos, el mapa PvP Stockpile y nuevas armas, que forman parte del Pase de temporada After the Fall – Frontrunner. Vertigo Games también tiene previsto para abril más equipamiento, como consumibles, dispositivos y skins de armas especiales.

Con un intenso modo cooperativo para 4 jugadores y juego cruzado (PC, PlayStation VR y Quest 2) como núcleo, After the Fall ofrece un juego cooperativo repleto de acción, creado desde cero para la Realidad Virtual. Comenzando en un espacio compartido con hasta 32 jugadores en todas las plataformas, los jugadores se adentrarán en los vestigios de una ciudad de Los Ángeles posapocalíptica en escuadrones de cuatro, empuñando armas con movimientos reales.. Para adelantarse a sus enemigos y alimentar la supervivencia de la humanidad un día más, los jugadores buscan en la ciudad de Los Ángeles infestada de muertos vivientes, con nuevos descubrimientos acechando en cada esquina. Cuando estén preparados, les aguarda el competitivo Tundradome y las interminables hordas del modo Horda.

Desarrollado por Vertigo Studios (Arizona Sunshine) y editado por Vertigo Games, After the Fall – Launch Edition ya está disponible en Quest 2, PlayStation y Steam con un precio de venta recomendado de 39,99 €, con una edición Deluxe en PlayStation VR y Steam con un precio de venta recomendado de 49,99 €. El estreno en Quest original será más adelante. La edición física After the Fall – Frontrunner Edition ya está disponible en PlayStation VR en Europa y Japón con un pvpr de 49,99€, el 12 de abril se estrenará en EEUU.

Para estar al día sobre todo lo relacionado con After the Fall, únete a la comunidad en Discord, Facebook, Twitter e Instagram y suscríbete a la newsletter en afterthefall-vr.com.