Nueva emisión de Outriders como antesala de la nueva actualización gratuita

La nueva gran actualización trae un nuevo horizonte

SQUARE ENIX® tiene el placer de anunciar que el nuevo episodio de la transmisión de OUTRIDERS™ se estrenará el 15 de noviembre. Es la primera transmisión desde el lanzamiento de OUTRIDERS, el intenso juego de rol y disparos donde para sobrevivir hay que luchar, creado por People Can Fly, los desarrolladores de Gears of War: Judgment y BULLETSTORM, junto a Square Enix External Studios, responsables de SLEEPING DOGS® y JUST CAUSE®.

Echa un ojo al tráiler de la transmisión de OUTRIDERS «Un nuevo horizonte».

La siguiente transmisión de OUTRIDERS dará a los jugadores un primer vistazo a la enorme actualización de contenido gratuita que llegará a OUTRIDERS dentro de poco, además de un resumen de las muchas mejoras que hemos implementado en el juego desde su lanzamiento en abril. No te la pierdas para estar al tanto del futuro de OUTRIDERS.

La transmisión de OUTRIDERS se emitirá el lunes 15 de noviembre a las 18:00 horas. Síguela en www.twitch.tv/squareenix

OUTRIDERS es un brutal juego de rol y disparos ambientado en un original y oscuro mundo de ciencia ficción. Mientras los últimos retazos de la humanidad perecen en las trincheras del salvaje e inclemente mundo de Enoch, tú despiertas siendo uno de los últimos Outriders y una Mutación con unos poderes increíbles. Emprende una aventura épica por un planeta hostil en el que todo ha hiperevolucionado para matarte. Elige entre cuatro clases distintas y aprovecha las amplias y flexibles opciones de personalización para crear tu propio estilo de juego, colecciona armas y equipo de lo más impactante y retorcido, y domina poderes superdestructivos. Demuestra tu agresividad, mata para curarte y enfréntate al enemigo en solitario o con hasta tres jugadores en el modo cooperativo mientras exploras lo desconocido en una campaña con una historia épica.

OUTRIDERS ya está disponible en PlayStation®5; PlayStation®4; Xbox Series X|S; Xbox One; Steam, Epic Games Store y GeForce NOW para PC; y en Google Stadia.



Para obtener más información, visita www.outriders.net