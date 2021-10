Próximamente en Xbox Game Pass: Back 4 Blood, Destiny 2: Beyond Light para PC y más

Xbox ha anunciado la primera tanda de videojuegos que se unirán este mes de octubre al catálogo de Xbox Game Pass para consola, PC y Xbox Cloud Gaming, incluidos tres nuevos títulos que estarán disponibles desde el mismo día de su lanzamiento: Back 4 Blood, The Riftbreaker y The Good Life. ¡No te los pierdas!

The Procession to Calvary ([email protected]) – 7 de octubre: consola, PC y nube

([email protected]) – 7 de octubre: consola, PC y nube Visage ([email protected]) – 7 de octubre: consola, PC y nube

([email protected]) – 7 de octubre: consola, PC y nube Back 4 Blood – 12 de octubre: consola, PC y nube

– 12 de octubre: consola, PC y nube Destiny 2: Beyond Light – 12 de octubre: PC

– 12 de octubre: PC Ring of Pain ([email protected]) – 14 de octubre: consola, PC y nube

([email protected]) – 14 de octubre: consola, PC y nube The Riftbreaker ([email protected]) – 14 de octubre: Xbox Series X|S, PC y nube

([email protected]) – 14 de octubre: Xbox Series X|S, PC y nube The Good Life ([email protected]) – 15 de octubre: consola, PC y nube

Además, si aún no eres miembro de Xbox Game Pass Ultimate, no dejes pasar la oportunidad de conseguir tu primer mes por tan solo 1 €. Xbox Game Pass Ultimate incluye más de 100 juegos de alta calidad en consola, PC y Xbox Cloud Gaming, así como acceso a Xbox Live Gold, EA Play y recompensas y descuentos exclusivos.

Para más información, por favor, visita la publicación de Xbox Wire que os dejamos a continuación

¡Es el comienzo de la temporada espeluznante! Tenemos juegos listos para asustar y deleitar la primera parte del mes. Mantén los ojos bien abiertos para ver más juegos el primer día y muchas más golosinas en la tienda. ¡Entremos en ello!

Disponible hoy

Totally Accurate Battle Simulator (nube, consola y PC) ID @ Xbox ¡

Totally Accurate Battle Simulator celebra su lanzamiento completo después de una ejecución exitosa en el programa Game Preview! Conviértete en el líder de los wobblers de tierras antiguas, lugares espeluznantes y mundos de fantasía. Míralos luchar en simulaciones realizadas con el sistema de física más tambaleante jamás creado, crea tus propios tambaleantes en el creador de unidades o envía tu ejército a luchar contra tus amigos en el modo multijugador.

Próximamente, en breve, pronto

The Procession to Calvary (Cloud, Console y PC) ID @ Xbox – 7 de octubre

Un juego de aventuras Pythonesque en el que viajas a través de un paisaje ricamente detallado construido a partir de cientos de pinturas renacentistas. Embárcate en una búsqueda como una heroína sin nombre para dar caza al tirano Heavenly Peter. Encuentra un extraño elenco de personajes, rompecabezas desconcertantes y escenarios inverosímiles.

Visage (Cloud, Console y PC) ID @ Xbox – 7 de octubre

Visage es un juego de terror psicológico en primera persona. Explora una casa misteriosa en constante cambio en un mundo atmosférico de ritmo lento que combina entornos increíblemente reconfortantes y horriblemente realistas y disfruta de una experiencia realmente aterradora.

Back 4 Blood (Cloud, Consola y PC) – 12 de octubre

Disponible el primer día con Xbox Game Pass : Back 4 Blood es un emocionante juego de disparos cooperativo en primera persona de los creadores de la aclamadafranquicia Left 4 Dead . Experimente la intensa campaña narrativa cooperativa de 4 jugadores, el modo multijugador competitivo como humano o Ridden y el juego frenético que lo mantiene en la acción.

Destiny 2: Beyond Light (PC) – 12 de octubre

Un nuevo poder nace de la antigua nave Pyramid sobre la frontera helada de Europa, y un imperio oscuro se ha levantado debajo, unido bajo el estandarte de la Kell caída de la oscuridad, Eramis. Únete a tus compañeros Guardianes y derriba el imperio a cualquier precio, incluso si eso significa empuñar la propia Oscuridad.

Ring of Pain (Cloud, Console y PC) ID @ Xbox – 14 de octubre

Entra en Ring of Pain, un rastreador de cartas roguelike donde los encuentros te llegan. Cada paso alrededor del ring es una decisión terrible. ¿Ir a por el botín o apuñalar por la espalda a un horror progresivo? Conoce a amigos extraños que llevan regalos y tesoros. Elige tu equipo sabiamente para sobrevivir y descubrir secretos.

The Riftbreaker (Cloud, PC y Xbox Series X | S) ID @ Xbox – 14 de octubre

Disponible el primer día con Xbox Game Pass : eres un científico / comando de élite dentro de un Mecha-Suit avanzado. Ingrese a un portal unidireccional a un planeta distante con el propósito de construir una base que permitirá viajar de regreso a la Tierra y una mayor colonización. Construye tu base, recolecta muestras e investiga nuevos inventos para sobrevivir.

The Good Life (Cloud, Console y PC) ID @ Xbox – 15 de octubre

Disponible el primer día con Xbox Game Pass : la periodista Naomi Hayward se está ahogando en deudas. Después de haber aceptado una solicitud del periódico The Morning Bell para «descubrir el misterio de una pequeña ciudad inglesa», Naomi se encuentra lejos de su hogar en Nueva York, en Rainy Woods, conocido como «el lugar más feliz del mundo».

Windows 11 ya está disponible

Windows 11 ha comenzado a implementarse para usuarios de todo el mundo. Una experiencia de Windows completamente nueva, Windows 11 está disponible a través de una actualización gratuita en PC con Windows 10 elegibles y las PC que vienen precargadas con Windows 11 comenzarán a estar disponibles para su compra. Gracias a sus gráficos superiores y su increíble velocidad, los juegos en Windows 11 pueden verse y jugar mejor que nunca.

Windows 11 tiene la aplicación Xbox incorporada, lo que le permite navegar, descargar y jugar más de 100 juegos de PC de alta calidad con Game Pass para PC. El momento no podría ser mejor, ya que octubre inicia los tres meses más importantes en la historia de Xbox, con increíbles lanzamientos de juegos que incluyen Age of Empires IV el 28 de octubre, Forza Horizon 5 el 9 de noviembre y Halo Infinite el 8 de diciembre. Los juegos estarán disponibles para Xbox Game Pass Ultimate y Xbox Game Pass para miembros de PC desde el primer día. Finalmente, los miembros de Xbox Game Pass Ultimate también pueden jugar más de 100 juegos de consola Xbox en su PC sin tener que esperar una descarga, gracias al poder de Xbox Cloud Gaming (Beta) con la aplicación Xbox.

Para obtener detalles completos sobre qué más tiene que ofrecer Windows 11, diríjase al Blog de Windows .

Tutorial de Xbox Cloud Gaming (Beta) en PC

Los miembros de Xbox Game Pass Ultimate ahora pueden acceder a Xbox Cloud Gaming (Beta) a través de la aplicación Xbox en PC con Windows 10 (o posterior) para jugar juegos de Game Pass de alta calidad. Únase a mí en un tutorial de esta experiencia en PC y un resumen de todo lo que necesita para comenzar. Puntos de bonificación por mantenerse al día con el conteo de controladores.

En caso que te lo hayas perdido

AI: The Somnium Files (Cloud, Console y PC) – Disponible ahora

En un Tokio del futuro cercano, el detective Kaname Date está en el caso de un misterioso asesino en serie. Date debe investigar las escenas del crimen y los sueños en busca de pistas. De la mente de Kotaro Uchikoshi (director de la serie Zero Escape ), con el diseño de personajes de Yusuke Kozaki ( No More Heroes ,serie Fire Emblem ), una emocionante aventura de detectives neo-noir está a punto de desarrollarse.

ID de Dandy Ace (nube, consola y PC) en Xbox : ahora disponible

Dandy Ace es una experiencia trepidante y trepidante que sigue a un mago fabuloso que busca combinar y usar sus cartas mágicas mientras lucha y saquea su camino hacia Derrota al ilusionista de ojos verdes, Lele, que lo ha aprisionado en un espejo maldito. Cada carrera ofrece nuevos desafíos y combinaciones para que los jugadores exploren a medida que se acercan a Lele.

Lemnis Gate (Cloud): disponible ahora

Aprovecha las habilidades de poderosos operativos en alucinantes batallas 4D mientras destruyes el pasado para cambiar el futuro. Lemnis Gate te libera de las limitaciones de tiempo para ofrecerte una experiencia multijugador incansable y creativa profundamente arraigada en el juego táctico de FPS. Aprovecha las complejidades ilimitadas de los viajes en el tiempo y forja tu camino hacia la victoria.

Marvel’s Avengers (nube, consola y PC): ahora disponible

Marvel’s Avengers es un juego épico de acción y aventuras en tercera persona que combina una historia cinematográfica original con un juego para un jugador y cooperativo. Podrás formar un equipo de hasta cuatro jugadores en línea, dominar habilidades extraordinarias, personalizar una lista cada vez mayor de héroes y defender la Tierra de las crecientes amenazas.

Scarlet Nexus (Cloud, Consola y PC) – Disponible ahora

Conéctate con el mundo futurista de New Himuka y únete a la última línea de defensa de la humanidad como miembro psiónicamente dotado de la Otra Fuerza de Supresión (OSF). Lucha contra mutantes trastornados, experimenta historias entrelazadas y desentraña misterios ocultos a través de los caminos de los dos poderosos protagonistas de Scarlet Nexus: Yuito Sumeragi y Kasane Randall.

ID de Unsighted (Cloud) @ Xbox – Disponible ahora

Los pocos androides que quedan se están quedando sin Anima, la energía que da conciencia a todos los robots. Depende de ti, Alma, evitar que tus amigos se conviertan en invidentes. Explora las vastas ruinas de Arcadia con todas las herramientas que puedas encontrar. El tiempo no se detiene. Ellos te necesitan.

Actualizaciones de DLC / Juegos

Minecraft: Seaside Story – Disponible ahora

¿Tienes la suerte del mar? ¡Descúbrelo mientras recoges lubinas y chucherías, callos y tesoros! ¡Vende tu colección en la ciudad o esfuérzate por mostrar todos los tipos de peces en este relajante mapa!

Temporada cuatro de Sea of ​​Thieves : disponible ahora

La última temporada de Sea of ​​Thieves ve a los jugadores sumergirse en el Reino Hundido para explorar sus muchos misterios y saquear sus riquezas mientras luchan contra las sirenas y otros peligros de las profundidades. ¡La cuarta temporada también trae una gran cantidad de nuevas pruebas, recompensas cosméticas, elogios, logros y más!

Wasteland 3: The Cult of the Holy Detonation DLC y Colorado Collection – 5 de octubre ¡

Los miembros de Xbox Game Pass ahorran hasta un 10%! Aventúrate en el complejo de Cheyenne Mountain para tomar posesión de una fuente de energía que podría convertir a Colorado Springs en una utopía electrificada o en un cráter humeante. Depende de los Rangers cómo manejarán esta situación radiactiva. Además, los miembros pueden ahorrar hasta un 20% en Wasteland 3 Colorado Collection , que incluye Wasteland 3 , las expansiones The Battle of Steeltown y Cult of the Holy Detonation, así como los artículos de bonificación Colorado Survival Gear.

Battlefield 2042 : Beta abierta de acceso anticipado con EA Play – 6 y 7 de octubre

Sé uno de los primeros en experimentar la próxima generación de guerra total en labeta abierta de Battlefield 2042 . Únase a la lucha en Orbital con una diversa selección de especialistas, armamento de vanguardia y vehículos para elegir. El acceso anticipado está disponible del 6 al 7 de octubre para todos los jugadores que reserven el juego o sean miembros actuales de EA Play y miembros de Xbox Game Pass Ultimate. ¡Precarga la beta a partir de hoy!

Prueba de acceso anticipado de EA Play de NHL 22 : 7 de octubre ¡

El disco se lanzará oficialmente en NHL 22 el 15 de octubre! Los miembros de EA Play y Xbox Game Pass Ultimate pueden comenzar temprano a partir del 7 de octubre durante 10 horas con la prueba de acceso anticipado. También obtendrás un 10% de descuento en pedidos anticipados, además de recompensas mensuales de World of Chel.

Ventajas de Xbox Game Pass Ultimate

RuneScape : Skilling and Currency Pack – Disponible ahora ¡

Disfruta de este nuevobeneficio de RuneScape para miembros de Xbox Game Pass Ultimate que ofrece un gran impulso a tu habilidad! ¡Subirás de nivel en poco tiempo con este paquete de artículos que aumentan XP, un enorme fajo de dinero en el juego, un montón de llaves de Treasure Hunter y un compañero de diablillo verde de Xbox gratis!

Partiendo el 15 de octubre

Asegúrese de reservar algo de tiempo para jugar a los siguientes juegos antes de que salgan de la biblioteca. Como siempre, esto no tiene por qué ser un último adiós, ¡asegúrese de usar su descuento de membresía de Xbox Game Pass para ahorrar hasta un 20% antes de que se vayan!