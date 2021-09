Estos son los juegos gratis de PS Plus en septiembre de 2021 para PS5 y PS4

Overcooked! All You Can Eat, Hitman 2 y Predator: Hunting Grounds llegan a PlayStation Plus gratis en septiembre del 2021.

Sony ha destapado todos los juegos gratis del mes de septiembre de 2021 para suscriptores de PS Plus en PS4 y PS5. Después de un mes de agosto con títulos como Tennis World Tour o Plants vs. Zombis: Battle for Neighborville, el servicio se renueva para la nueva temporada. La compañía ha confirmado los juegos que se podrán descargar a partir del mes de septiembre.

Overcooked! All You Can Eat, Hitman 2 y Predator: Hunting Grounds estarán disponibles para los suscriptores de PlayStation Plus y sin coste adicional desde el 7 de septiembre hasta el 4 de octubre.

A su vez, los suscriptores de PlayStation®Plus de PS5™ pueden disfrutar de una ventaja sin coste adicional a su suscripción, La Colección PlayStation®Plus, una biblioteca de 20 juegos de PS4™ que definieron su generación, como por ejemplo Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 y muchos más.

El servicio de suscripción PlayStation®Plus además de ofrecer a los suscriptores contenidos gratuitos adicionales cada mes, ofrece la mejor forma de estar conectado con amigos o con otros jugadores del mundo para que el jugador encuentre un rival a su medida y pueda sacar el máximo partido a los videojuegos, descuentos exclusivos en una amplia variedad de contenidos en PlayStation™Store que el usuario podrá identificar con el logo de PlayStation®Plus, La Colección PlayStation®Plus para los usuarios de PlayStation®Plus de PS5™ donde podrán jugar a 20 títulos de PS4™ que definieron su generación, acceso a torneos y retos con grandes premios como PlayStation®Plus Trophy Challenge, 100Gb de almacenamiento en la nube para guardar los progresos de todas las partidas, contenidos gratuitos descargables para juegos y un programa de recompensas en PlayStation®Plus Rewards.

El jugador puede acceder al servicio PlayStation®Plus por 8,99 € un mes, 24,99 € por tres meses o 59,99 € el año comprando su suscripción en PlayStation™Store o en su tienda habitual de videojuegos.

Overcooked! All You Can Eat, es una edición remasterizada de la saga de cocina cooperativa, casual y caótica, Overcooked! que incluye Overcooked! 1 y Overcooked! 2 con gráficos mejorados y a resolución 4K.

En esta entrega, el jugador volverá a Reino Cebolla con cientos de niveles de caos culinario cooperativo en cocinas cada vez más peligrosas y liosas, además de nuevos niveles y chefs que le permitirán celebrar un festín de proporciones épicas.

Asimismo, el jugador podrá disfrutar de la campaña, de los modos supervivencia, entrenamiento, y del nuevo modo asistencia, que ofrece una serie de opciones para que el juego sea menos frenético: las recetas caducan más tarde, se dispone de más tiempo durante las rondas y se tiene la posibilidad de saltar niveles.

En la secuela del aclamado título de acción, HITMAN™, el jugador encarnará al famoso Agente 47, que en esta ocasión tratará de recuperar la memoria para descubrir la identidad de su objetivo y la verdad sobre su pasado, lo cual le enfrentará a un gran dilema moral. Para ello, el jugador deberá recorrer desde las soleadas calles a las oscuras y peligrosas selvas a base de sigilo e infiltración.

En esta entrega se incluyen nuevas formas de juego, así como nuevas características y modos, como el modo cooperativo online y modo francotirador.

Predator: Hunting Grounds es un shooter multijugador asimétrico desarrollado por IllFonic, autores de títulos como Friday the 13th The Game, en el que los jugadores podrán ponerse tanto en la piel de Predator como en la de la escuadra militar. Este título está basado en la saga mítica de Predator y ha sido creado para que el jugador se sienta como en las películas clásicas de la saga.

Además de poder disfrutar de diferentes escenarios, los jugadores podrán escoger entre cuatro tipos de clase de escuadra militar, con un amplio arsenal de armas a su disposición. También habrá diferentes clases de Predator, cazador, berserker y explorador, y tendrán acceso a una amplia variedad de tecnología y armamento extraterrestre como el clásico cañón de plasma o las cuchillas de muñeca. Al subir de nivel en el juego, los jugadores irán desbloqueando mejoras.

PlayStation Plus Collection, la recompensa para jugadores de PS5

Todos los jugadores suscritos aPS Plus que jueguen en PS5 tienen la opción de degustar (nunca mejor dicho, con Overcooked de por medio) de la Colección PlayStation Plus (PS Plus Collection), un conjunto de 20 videojuegos importantes del catálogo de PS4. Todos son retrocompatibles con la nueva consola de Sony; algunos, incluso con mejoras en FPS y tiempos de carga reducidos.

Juegos incluidos en PS Plus Collection

De PlayStation Studios

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Juegos third party

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

Precio de la suscripción a PS Plus en 2021

Suscripción PS Plus 1 mes: 8,99 euros

Suscripción PS Plus 3 meses: 24,99 euros (8,33 euros/mes)

Suscripción PS Plus 12 meses: 59,99 euros (5,99 euros/mes)

Más información en: Web oficial PlayStation®Plus