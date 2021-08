Sweet Child O ‘Brine – The Falconeer: Warrior Edition se lanza con inspiradoras chabolas marinas para cantar a coro

El vocalista Mikee Goodman (SikTh, Disco Elysium) y el violinista Abi Fry (Bat For Lashes, British Sea Power) prestan su talento musical único para celebrar el lanzamiento de hoy en PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch.

Watford, Reino Unido, 5 de agosto de 2021. Inspírate en los cielos y océanos del Gran Ursee … el editor global de videojuegos Wired Productions y el visionario desarrollador independiente Tomas Sala celebran el lanzamiento de The Falconeer: Warrior Edition de hoy con un motivador tráiler de lanzamiento del videojuego mar chabolas .

Tras el lanzamiento original en la familia de dispositivos Xbox y PC, esta edición definitiva del juego de combate aéreo de mundo abierto nominado al BAFTA ahora despega en PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Falconeer: Warrior Edition incluye nuevas actualizaciones y todos los paquetes de contenido descargable hasta la fecha, así como la nueva expansión de hoy, Edge of the World (que también está disponible por separado en PC y la familia de dispositivos Xbox).

La composición original de las chabolas marinas para el tráiler de lanzamiento está escrita y cantada por Mikee Goodman (SixTh, Disco Elysium), y presenta el violín de Abi Fry (Bat For Lashes, British Sea Power). Esta ‘Oda al Capitán Sala’ es una celebración de lo que se puede lograr cuando crees en tu visión, tal como lo hizo Tomas Sala con The Falconeer .

Mira el inspirador ‘Oda al Capitán Sala’ The Falconeer: Warrior Edition sea shanty trailer de lanzamiento:

«Queríamos marcar el lanzamiento de The Falconeer: Warrior Edition con algo divertido y único, que también ejemplifica la inspiradora historia de cómo el ‘Capitán Sala’ tuvo un sueño y persiguió sin ayuda esa visión con gran éxito de crítica», dijo Leo Zullo, Gerente Director de Wired Productions.

«Estoy encantado de que el lanzamiento de Warrior Edition signifique que los nuevos Falconeers están tomando los cielos y jurando su lealtad a una de las facciones dispares que buscan el dominio sobre el Gran Ursee», dijo Tomas Sala, creador de The Falconeer .

Acerca de The Falconeer: Warrior Edition

Falconeer: Warrior Edition incluye nuevas actualizaciones y presenta todos los paquetes de contenido descargable lanzados desde su lanzamiento original en la familia de dispositivos Xbox y Steam. Esto incluye The Kraken, The Hunter y Atun’s Folly, así como la nueva expansión, Edge of the World, que agrega nuevas mini campañas, nuevas misiones, nuevas ubicaciones y más. Otras adiciones y actualizaciones incluyen la regrabación de trabajos de voz en off importantes y un tutorial de prólogo optimizado. Anteriormente disponible exclusivamente para PC y la familia de dispositivos Xbox, los propietarios de PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch finalmente pueden comenzar su viaje, llevándose a los cielos de The Great Ursee a bordo de un Warbird gigante.

Falconeer: Warrior Edition ya está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, por £ 24.99 / € 29.99 / $ 29.99, y Nintendo Switch por £ 29.99 / € 34.99 / $ 34.99 y se puede comprar en todos los buenos minoristas de todo el mundo. Descubra dónde comprar su copia en la tienda Wired Productions . El lanzamiento digital para Nintendo Switch tiene un precio de £ 24.99 / $ 29.99 / € 29.99 y ya está disponible en la eShop .

El DLC Edge of the World estará disponible para comprar para la familia de dispositivos Xbox en Microsoft Store y para PC a través de Steam por £ 6.99 / $ 7.99 / € 7.99. La expansión también está disponible como parte de The Falconeer: Warrior Edition en PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch.

The Falconeer es un trabajo extraordinario de expresión personal y diseño de juegos de campo izquierdo, del inconformista desarrollador en solitario Tomas Sala, que presenta intensas peleas aéreas a bordo de un pájaro de guerra gigante, exploración profunda de un misterioso mundo oceánico, un estilo artístico maravillosamente original, piezas épicas, premio. -Música ganadora y narración rica en inmersión.

Para obtener más información, visite TheFalconeer.com