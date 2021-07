Electronic Arts presenta esta tarde un nuevo Spotlight del EA Play Live: "EA

Electronic Arts presentará hoy otra entrega de su serie Spotlight para amenizar la espera del próximo EA Play Live. El Spotlight, «EA <3s Independent Studios«, incluirá comentarios de los estudios Hazelight, Zoink, Velan y Silver Rain para conectar a los jugadores con las personas que están detrás del desarrollo de los videojuegos que tanto disfrutan.

Los fans podrán ver el Spotlight “EA <3s Independent Studios” hoy, 13 de julio a las 19:00 CEST en el canal oficial de YouTube de EA PLAY AQUÍ.

Cada uno de los representantes de los estudios de EA Originals charlará con Todd Martens, del LA Times, para hablar de las últimas novedades y lo que está por llegar: Josef Fares, de Hazelight Studios, hablará del gran éxito de It Takes Two, un videojuego que demostró el poder de la narrativa en los videojuegos. Olov Redmalm, de Zoink, hablará de la nueva IP del estudio, Lost in Random, que llegará a PC y consolas en 2021 para llevar a los jugadores a un viaje por una retorcida distopía llena de incertidumbre y caos. Abubakar Salim y Mel Phillips, de Silver Rain, hablarán de su estudio de dos años de antigüedad, con un videojuego que invitará a la reflexión y recibirá financiación y apoyo editorial de EA Originals. Por último, Guha Bala, de Velan Studios, compartirá las novedades de su exitoso videojuego inspirado en el balón prisionero, Knockout City, que superó los 5 millones de jugadores en dos semanas tras su lanzamiento.

Esperamos verte mañana en el Spotlight «EA <3s Independent Studios».