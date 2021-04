Xbox continúa su compromiso con el PC Gaming en 2021 y más allá

Como creador de Windows, Microsoft lleva cuatro décadas escuchando y aprendiendo de los jugadores y desarrolladores de PC. En los últimos 18 meses, hemos lanzado grandes títulos en PC como Age of Empires II: Definitive Edition, Age of Empires III: Definitive Edition, Wasteland 3, Minecraft Dungeons y Microsoft Flight Simulator. Y, con la vista puesta en futuros contenidos para PC como Age of Empires IV, queríamos echar un vistazo a nuestro viaje hasta ahora y hacia dónde nos dirigimos.

Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, ha publicado hoy un artículo en Xbox Wire sobre la inversión constante de Microsoft en el ecosistema de los videojuegos de PC y el trabajo que la compañía ha realizado recientemente para apoyar a los desarrolladores y a la comunidad.

Por otro lado, a través de una publicación en LinkedIn, Sarah Bond, responsable del ecosistema de juegos y experiencias de creadores, ha hablado sobre el trabajo que está realizando Microsoft para permitir a los desarrolladores alcanzar sus ambiciones creativas y lanzar experiencias increíbles en PC.

Como parte de las novedades de hoy, hemos anunciado:

Juego cruzado y progresión cruzada en el multijugador de Halo Infinite

Desde su lanzamiento en PC, más de 10 millones de jugadores han jugado a Halo: The Master Chief Collection en Xbox Game Pass para PC

A partir del 1 de agosto, la cuota de los desarrolladores en los ingresos netos por ventas de juegos para PC en la Microsoft Store aumentará del 70 % al 88 %

Seguiran escuchando a la comunidad para asegurarnos de que cumplimos nuestras promesas y respetamos cómo esta elige jugar.

Por favor, visita la publicación de Xbox Wire para conocer las últimas noticias sobre nuestro viaje con la comunidad de jugadores de PC este año y más allá.