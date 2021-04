Vertigo Games anuncia su próxima apuesta de Realidad Virtual, After the Fall

AFTER THE FALL®, EL JUEGO DE ACCIÓN COOPERATIVA PARA RV, ANUNCIADO PARA OCULUS QUEST, CON SOPORTE DE MULTIJUGADOR MULTIPLATAFORMA

El nuevo avance ofrece un primer vistazo a la intensa acción cooperativa en Realidad Virtual para 4 jugadores que ofrece el próximo gran juego de RV del estudio Arizona Sunshine®

En el de hoy en el primer evento Oculus Gaming Showcase, Vertigo Games, la rama de edición y desarrollo especializado en Realidad Virtual de Koch Media Group, ha anunciado que After the Fall, su próximo juego de acción FPS cooperativa de VR, se estrenará en la plataforma Oculus Quest. Con la versión de Oculus Quest prevista para lanzarse simultáneamente con las versiones de PC VR y PlayStation VR en el verano de 2021, After the Fall será compatible con el multijugador multiplataforma entre todas las plataformas.

Vertigo Games ha mostrado un primer vistazo a la intensa acción cooperativa para 4 jugadores de After the Fall con el primer anticipo del juego que puedes ver en el siguiente vídeo:

Conocido por el shooter en primera persona de realidad virtual Arizona Sunshine que alcanzó ventas platino, con esta nueva e importante entrega dentro del género de los FPS de acción de RV, Vertigo Games llevará la trepidante acción cooperativa para 4 jugadores a los usuarios de realidad virtual de todo del mundo. Junto a un máximo de tres amigos o en solitario, los usuarios se adentrarán en un páramo urbano posapocalíptico que en su día fue un Los Ángeles alternativo de los años 80 en una lucha por la supervivencia.

“Desde el principio, nuestro mayor objetivo con After the Fall ha sido ofrecer a los usuarios de Realidad Virtual un shooter posapocalíptico cooperativo inspirado en la década de 1980 para que puedan jugar con sus amigos, independientemente de las plataformas en las que jueguen. Estamos deseando saber qué pensarán los usuarios del primer vistazo al juego de acción que hemos desvelado hoy”, ha afirmado Trevor Blom, Director Técnico de Vertigo Games. “Cada una de las plataformas de RV para las que se desarrolla After the Fall cuenta con sus propias oportunidades y desafíos, y haber añadido Oculus Quest a la mezcla con una jugabilidad sin concesiones es un logro técnico del que estoy increíblemente orgulloso”.

Equipado con los controles de movimiento de la Realidad Virtual, los jugadores se aventurarán en territorio enemigo en equipos de 4 personas o acompañados por compañeros controlados por la IA, blandiendo un arsenal de armas únicas y mortales para enfrentarse a hordas de snowbreed, feroces criaturas no muertas que han empujado a la humanidad al subsuelo, todo ello para asegurar la supervivencia de la humanidad un día más.

Desarrollado por Vertigo Studios (Arizona Sunshine) y editado por Vertigo Games, After the Fall se lanzará en Oculus Quest, PlayStation VR, y en plataformas de PC VR en el verano de 2021.

Para estar al día sobre todo lo relacionado con After the Fall, poner el juego como en tu lista de deseos en la plataforma de tu elección, regístrate en afterthefall-vr.com para tener la oportunidad de acceder a la beta cerrada.