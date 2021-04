Nuevo tráiler de NieR Replicant ver.1.22474487139 – los improperios de Kainé

Cinemática inicial de NieR Gestalt reconvertida para NieR Replicant ver.1.22474487139…

SQUARE ENIX® ha divulgado un nuevo tráiler de NieR Replicant™ver.1.22474487139…, la reconstrucción moderna del clásico de culto NieR Replicant para el disfrute de los jugadores nuevos y los fans de la serie, que se lanzará para PlayStation®4, la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo Xbox One X, y PC (Steam) el 23 de abril de 2021

Los inconfundibles improperios de Kainé de la cinemática inicial de la versión Gestalt de NIER (2010) vuelven completamente reconvertidos en NieR Replicant ver.1.22474487139…, que incluye voces y música regrabadas y gráficos modernizados.

Puedes verlo en el siguiente enlace:

Desarrollado en colaboración con PlatinumGames Inc., NieR:Automata ofrece la mezcla perfecta de acción y estilo de juego RPG en un mundo abierto maravillosamente desolado en el que los usuarios luchan como los androides 2B, 9S y A2 en la lucha por reclamar el mundo para sus creadores humanos. NieR:Automata Game of the YoRHa Edition ya está disponible en el sistema PlayStation®4 y en formato PC (STEAM®). La edición NieR:Automata: BECOME AS GODS Edition ya disponible para la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X. Para más información visita: http://nierautomata.com.

NieR Replicant ver.1.22474487139… se lanzará para PlayStation®4, la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo Xbox One X, y PC (Steam) el 23 de abril de 2021. Este juego está clasificado como PEGI 18. Más información sobre las distintas ediciones del juego y bonificaciones de reserva: http://www.niergame.com.