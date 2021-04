Próximamente en Xbox Game Pass: Grand Theft Auto V, NHL 21, MLB The Show 21 y más

Xbox ha anunciado hoy los juegos que se unirán próximamente al catálogo de Xbox Game Pass para consola, PC y Android (juego en la nube con Xbox Game Pass Ultimate). ¡Toma nota!

Grand Theft Auto V – 8 de abril: consola, Android

– 8 de abril: consola, Android Zombie Army 4: Dead War ([email protected]) – 8 de abril: PC, consola, Android

([email protected]) – 8 de abril: PC, consola, Android Disneyland Adventures – 8 de abril: Android

– 8 de abril: Android Rush: A Disney/Pixar Adventure – 8 de abril: Android

– 8 de abril: Android NHL 21 (EA Play) – 12 de abril: consola

(EA Play) – 12 de abril: consola Rain on Your Parade ([email protected]) – 15 de abril: PC, consola, Android

([email protected]) – 15 de abril: PC, consola, Android Pathway ([email protected]) – 15 de abril: PC

([email protected]) – 15 de abril: PC MLB The Show 21 – 20 de abril: consola, Android

Además, nos complace anunciar que Xbox ha estado trabajando con múltiples desarrolladores para ofrecerte más de 50 títulos increíbles a los que ahora puedes jugar con los controles táctiles a través del juego en la nube con Xbox Game Pass Ultimate.

Y, si todavía no te has unido a la familia, no dejes pasar la oportunidad de disfrutar de todos estos títulos con la oferta de 1 mes de Xbox Game Pass Ultimate por tan solo 1€. Consigue acceso a más de 100 juegos de alta calidad en consola, PC y dispositivos Android, además de acceso a Xbox Live Gold y EA Play sin coste adicional, con Xbox Game Pass Ultimate.

Para más información sobre las nuevas incorporaciones a Xbox Game Pass, por favor, visita la publicación de Xbox Wire.