Prueba ya la demo gratuita. EL videojuego Outriders ya disponible.

SQUARE ENIX® tiene el placer de anunciar que ya está disponible OUTRIDERS™, el intenso juego de rol y disparos obra de People Can Fly® (los desarrolladores de Gears of War: Judgment y BULLETSTORM®) junto a Square Enix External Studios (responsables de JUST CAUSE® y SLEEPING DOGS®).

El tráiler de lanzamiento de OUTRIDERS puede verse aquí:

OUTRIDERS es un brutal juego de rol y disparos ambientado en un original y oscuro mundo de ciencia ficción. Mientras los últimos retazos de la humanidad perecen en las trincheras del salvaje e inclemente mundo de Enoch, tú despiertas siendo uno de los últimos Outriders y una Mutación con unos poderes increíbles. Emprende una aventura épica por un planeta hostil en el que todo ha hiperevolucionado para matarte. Elige entre cuatro clases distintas y aprovecha las amplias y flexibles opciones de personalización para crear tu propio estilo de juego, colecciona armas y equipo de lo más impactante y retorcido, y domina poderes superdestructivos. Demuestra tu agresividad, mata para curarte y enfréntate al enemigo en solitario o con hasta tres jugadores en el modo cooperativo mientras exploras lo desconocido en una campaña con una historia épica.

«Tenemos muchísimas ganas de que la gente pueda explorar por fin el juego en el que hemos estado trabajando durante los últimos cinco años», afirma Bartosz Kmita, director creativo en People Can Fly. «Con OUTRIDERS hemos hecho el juego al que siempre hemos querido jugar. Llegar hasta aquí ha sido toda una aventura, pero con suerte esto será solo el principio de algo genial. ¡Me muero de ganas de veros en Enoch!»

«Recuerdo que la idea original para OUTRIDERS me intrigó de inmediato. Desde entonces, nuestro estudio en Londres ha colaborado con el equipo de gran talento de People Can Fly en todos los aspectos del juego y del desarrollo de la franquicia», afirma Jon Brooke, codirector del estudio en Square Enix External Studios. «Nuestra visión colectiva era la de una aventura épica y oscura de ciencia ficción con la profundidad de un juego de rol y la intensidad de un título de disparos, algo que desafíe las convenciones del género y proporcione una experiencia completa desde el primer día, y ha sido un placer llevarlo a cabo».

Prueba la demo de OUTRIDERS en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y Xbox One, además de Steam y GeForce NOW para PC.

El tráiler «Introducción a OUTRIDERS» puede verse aquí:

El tráiler con imágenes generadas por ordenador «Aprecia el poder» de OUTRIDERS puede verse aquí:

OUTRIDERS ya está disponible en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, y Steam, Epic Games Store y GeForce NOW para PC, además de Google Stadia

Para obtener más información, visita www.outriders.net