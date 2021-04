Hiy llegaba PlayStation Plus los juegos gratis de abril del 2021. Presenta entre las novedades del mes de abril un nuevo estreno para PS5™, Oddworld: Soulstorm.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los títulos que podrán disfrutar sin coste adicional los suscriptores de PlayStation®Plus en el mes de abril:

1. En exclusiva, y en la misma fecha de su lanzamiento, estará Oddworld Soulstorm* para PS5™.*Oddworld Soulstorm solo en consola PS5™. Beneficio no aplica para Oddworld Soulstorm en PS4™.

2. Days Gone™ para PS4™ y Zombie Army 4: Dead War para PS4™.

3. Apoyando el talento nacional, y como juego extra del mes, los suscriptores de PlayStation®Plus podrán continuar descargando sin coste adicional Jade’s Ascension para PS4™

Days Gone, mejorado en PS5

La aventura más reciente de Bend Studio, los creadores de Syphon Filter, nos lleva a un mundo postapocalíptico donde criaturas infectadas se han convertido en toda una amenaza para el ser humano y el resto de animales. El protagonista de Days Gone, Deacon St. John, viaja por el mundo en su moto. A lo largo de toda la travesía se enfrenta a todo tipo de enemigos, pero no todos ellos son infectados. Este título de mundo abierto se actualizó recientemente en PS5 para ofrecer gráficos mejorados.

Oddworld: Soulstorm, desde el primer día PS Plus

En el caso de Oddworld: Soulstorm, solo se podrá disfrutar de la versión de nueva generación. Eso sí, estará disponible en el servicio desde el lanzamiento del videojuego, toda una oportunidad para probar la aventura de Abe desde el primer día. Sony confirma además que los usuarios españoles tendrán la oportunidad de seguir descargando Jade’s Ascension sin coste adicional.

Zombi Army 4: Dead War, por su parte, está ambientado en la Europa de los años 40. La Resistencia ha derrotado a la versión zombi de Adolf Hitler, pero la guerra todavía no ha concluido, ya que los no muertos han vuelto a alzarse.

A su vez, los suscriptores de PlayStation®Plus de PS5™ pueden disfrutar de una ventaja sin coste adicional a su suscripción, La Colección PlayStation®Plus, una biblioteca de 20 juegos de PS4™ que definieron su generación, como por ejemplo Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 y muchos más.

La comunidad de PlayStation®Plus podrá participar desde el 6 de abril hasta el 3 de mayo, en un nuevo reto de trofeos en el Trophy Challenge de abril con los juegos del mes para PS4™ de abril (Days Gone™ y Zombie Army 4: Dead War) y los juegos de la iniciativa Play At Home disponibles actualmente: Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, The Witness, Astro Bot Resscue Mission, Moss, Thumper, Paper Beast, y el 19 de abril con Horizon Zero Dawn. Para participar, los jugadores deberán unirse al desafío iniciando sesión con su cuenta de PlayStation®Network en la página web del concurso y obtener al menos 15 trofeos en los títulos del mes de abril para PS4™ o en los juegos de la iniciativaPlay At Home durante el periodo en el que esté activo el reto. Los usuarios que superen el challenge podrán ganar un set exclusivo de avatares PlayStation® y participar en el sorteo de 5 premios de 100€ de crédito PSN.

Los suscriptores podrán contar con nuevos beneficios exclusivos con PlayStation®Plus Rewards. En esta ocasión, los suscriptores de PlayStation®Plus podrán disfrutar de 2 meses de TIDAL Premium gratis, el servicio de música en streaming que te ofrece mucho más: 70 millones de canciones, contenido exclusivo de tus artistas preferidos, entrevistas, eventos en directo y más de 250 mil videos musicales. Y todo con la mejor calidad de sonido y sin anuncios.

Durante el próximo mes de abril y mayo, los usuarios tendrán la oportunidad de participar en los torneos de FIFA 21 en PlayStation®Academy. A lo largo de esas semanas, podrán disfrutar de algunos consejos de jugadores profesionales, coach de Esports, nutricionistas y de videos específicos en “El Córner”, acompañado de un torneo semanal donde los 2 mejores accederán a una gran final, llena de premios y grandes sorpresas.

El servicio de suscripción PlayStation®Plus además de ofrecer a los suscriptores contenidos gratuitos adicionales cada mes, ofrece la mejor forma de estar conectado con amigos o con otros jugadores del mundo para que el jugador encuentre un rival a su medida y pueda sacar el máximo partido a los videojuegos, descuentos exclusivos en una amplia variedad de contenidos en PlayStation™Store que el usuario podrá identificar con el logo de PlayStation®Plus, La Colección PlayStation®Plus para los usuarios de PlayStation®Plus de PS5™ donde podrán jugar a 20 títulos de PS4™ que definieron su generación, acceso a torneos y retos con grandes premios como PlayStation®Plus Trophy Challenge, 100Gb de almacenamiento en la nube para guardar los progresos de todas las partidas, contenidos gratuitos descargables para juegos como Fortnite, Call Of Duty® Warzone, GTA V Online, Red Dead Redemption 2 o Apex Legends y un programa de recompensas en PlayStation®Plus Rewards.

El jugador puede acceder al servicio PlayStation®Plus por 9,99 € un mes, 24,99 € por tres meses o 59,99 € el año comprando su suscripción en PlayStation™Store o en su tienda habitual de videojuegos.