Un RPG de acción por equipos basado la serie manga y anime que se estrenará en App Store® y Google Play™ en 2021; ya disponible el registro previo en Android. Anunciado DRAGON QUEST™ The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds para dispositivos móviles.

SQUARE ENIX® y DeNA Co., Ltd., han anunciado hoy DRAGON QUEST™ The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds, un nuevo juego para dispositivos móviles que llegará a App Store® y Google Play™ en 2021 . Basado en el exitoso anime DRAGON QUEST The Adventure of Dai y una serie derivada de la popular serie DRAGON QUEST de SQUARE ENIX, DRAGON QUEST The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds es un RPG de acción por equipos para móviles que contará con dinámicas secuencias de batalla y profundas opciones de progresión del personaje.

Puedes ver el tráiler con imágenes de juego.

DRAGON QUEST™ The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds es un nuevo juego para dispositivos móviles que llegará a App Store® y Google Play™ en 2021