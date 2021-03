Análisis Tales from the Bordelands

Tales from the Borderlands, aclamado por la crítica, está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam y, por primera vez, en Epic Games Store. Tales from the Borderlands también se puede jugar en Xbox Series X / S y PlayStation 5 a través de compatibilidad con versiones anteriores. Originalmente lanzado como una serie de cinco episodios entre noviembre de 2014 y octubre de 2015, Tales from the Borderlands es un juego de aventuras narrativas basado en elecciones que tiene lugar entre los eventos de Borderlands 2 y Borderlands 3.

Experimente esta galardonada historia desde la perspectiva de dos protagonistas, reunidos en una asociación poco probable mientras intentan recuperar una montaña de dinero que cada uno cree que es suyo.

El aclamado juego ahora está disponible en PlayStation y Xbox, así como en PC a través de Steam y, por primera vez, en Epic Games Store

Publicado originalmente como una serie de cinco episodios entre noviembre de 2014 y octubre de 2015, Tales from the Borderlands es una aventura narrativa, en la que tú tomas las decisiones, que sucede entre los eventos de Borderlands 2 y Borderlands 3. Disfruta de esta galardonada historia desde la perspectiva de dos protagonistas que acaban unidos de manera inesperada para intentar recuperar una pila de dinero que, según a quién le preguntes, es de uno o de otro.

Telltale sigue fiel a las mecánicas que lo han llevado hasta donde está, y nos ofrece una aventura gráfica «actualizada», con controles que alternan la navegación en tres dimensiones con la interacción con el escenario moviendo un cursor. La otra parte clave de la experiencia es, como no podría ser de otra manera, los diálogos. La narrativa es imprescindible en un juego de Telltale, así como las decisiones que tomemos en diferentes momentos.

Tales from the Borderlands se mantiene fiel también a su estética de cómic. Gráficos sin ser un prodigio cumple perfectamente

Los diálogos dotan de mucha humanidad a los personajes. Las voces –todas en inglés, al igual que los textos–, son muchas veces heredadas de la saga original, y las nuevas también nos parecen acertadísimas. La música suele pasar más desapercibida, pero cumple su función de ser inmersva. Una vez solventado el problema de la barrera lingüística, ya que tanto la edición física como la digital mediante parche ya incluyen los textos en castellano (disfrutad de las excelentes voces para el doblaje original), Solo hemos hecha en falta estar doblado al español pero lo suple con las mecánicas acertadas del juego. Mucho humor para pasar una horas divertidas

Si os gusta lo que ha hecho Telltale –y el inglés no es un problema–, su nueva obra no os decepcionará. Con la reciente llegada de la edición física que engloba los cinco episodios de Telltale en el universo creado por Gearbox, es un momento estupendo para calzarnos de nuevo las botas de Buscacámaras y afrontar este análisis de la temporada completa de Tales from the Borderlands, un juego que ha sabido capturar la esencia del material original, darle una vuelta de tuerca y devolvernos el mejor juego de Telltale Games en mucho tiempo.

Tales from the Borderlands es una experiencia que gana mucho a medida que se suceden los capítulos, culminado en un genial cuarto y quinto acto.

Historia Tales from the Borderlands

El guion vuelve a ser el punto fuerte de toda esta aventura conversacional, líneas de diálogo que son absolutas joyas, bien apoyadas por el lenguaje visual.

Fiona es una estafadora a tiempo completo que quiere ganar una fortuna vendiendo una llave de la Cámara falsa. Rhys, a quien igual ya conocéis como el presidente de Atlas en Borderlands 3, es un ambicioso trabajador de Hyperion que idealiza al recién fallecido Jack el Guapo y va en busca de una llave de la Cámara. El trato al final se va al traste, de maneras que solo son posibles en las tierras fronterizas, y el caos se apodera de todo. El resto de la historia depende de ti, ya que tendrás que tomar decisiones durante escenas repletas de explosiva acción y conversaciones con personajes ya conocidos, como Moxxi, Cer0, Marcus y Claptrap.

Tales from the Borderlands es un capítulo crucial de la historia de Borderlands, así que si aún no has vivido su caótica y emotiva historia, este es el momento perfecto. El lanzamiento de Tales from the Borderlands para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam y la Epic Games Store incluye los cinco capítulos originales en un solo pack:

Episodio 1 – Suma Zer0

Episodio 2 – Atlas Atracado

Episodio 3 – Motorízate

Episodio 4 – Plan de fuga Bravo

Episodio 5 – La Cámara del viajero

A diferencia del Tales from the Borderlands original, no tendrás que comprar los episodios por separado. Sin embargo, si ya tienes un archivo de guardado de un episodio anterior, puedes seguir desde donde lo hayas dejado (si juegas en la misma plataforma). Ten en cuenta que puedes transferir las partidas guardadas de una generación de consolas anterior, por lo que puedes continuar tu partida en PlayStation 5 y en Xbox Series X|S.

Tales from the Borderlands y Borderlands 3 ya están disponibles.