Dungeons & Dragons DARK ALLIANCE

Wizards of the Coast anuncia el estreno de DARK ALLIANCE el nuevo videojuego de Dungeons & Dragons para PC y consolas. Disponible desde hoy la campaña de reserva anticipada del esperado juego de rol de acción; nuevo tráiler de juego desvelado.

Wizards of the Coast, una división de Hasbro, Inc (NASDAQ: HAS) se complace en anunciar que DARK ALLIANCE, el explosivo juego de rol de acción que se basa en el rico universo de los Reinos Olvidados de Dungeons & Dragons, se lanzará el 22 de junio de 2021 para PC, PlayStation®4, PlayStation®5, y las consolas Xbox One y Xbox Series X|S.

Puedes ver el nuevo vídeo

“DARK ALLIANCE marca un importante hito para nosotros al tratarse del primer videojuego de Dungeons & Dragons en ser publicado por Wizards of the Coast,” ha afirmado Chris Cocks, Presidente de Wizards of the Coast. “Estamos entusiasmados por expandirnos más allá del juego de mesa y ofrecer un tipo de experiencia D&D totalmente nueva a los fans de siempre y a nuevas audiencias cuando el juego se lance este mes de junio”.

Desarrollado por Wizards Studio, Tuque Games, y ambientado en los Reinos Olvidados, el juego cuenta con combates en tiempo real y una dinámica de juego cooperativo, que enfrenta al infame Drizzt Do’Urden y sus legendarios compañeros – Catti-brie, Bruenor y Wulfgar – con algunos de los más emblemáticos monstruos del mundo de Dungeons & Dragons. Gigantes de la escarcha, Beholders y Dragones Blancos vagan por la tundra helada de Icewind Dale en busca del Crystal Shard, depende de los compañeros reunir la fuerza necesaria para impedir que lo reclamen y utilicen para destruir su hogar.

Desde hoy, los fan ya pueden reservar con antelación la Edición Digital por 39.99€ a través de DarkAlliance.com o en cadenas de tiendas seleccionadas la edición estándar y una exclusiva edición Steelbook® sólo disponible en tiendas por 59.99€. La edición Steelbook® incluye un estuche Steelbook®, un libro de arte impreso, una banda sonora descargable de Dungeons & Dragons, un conjunto de armas Beholder y Lich, así como la próxima expansión “Echoes of the Blood War”. Los fans también pueden optar por reservar la edición Digital Deluxe por 59.99€ que incluye la próxima expansión “Echoes of the Blood War” y el conjunto de armas de Lich. Todas las reservas anticipadas independientemente de la edición o la plataforma recibirán un conjunto de armas Beholder exclusivo del juego en el lanzamiento.

“Dungeons & Dragons es la razón por la que me convertí en desarrollador de juegos; es un sueño de toda la vida hecho realidad el poder crear algo que sea divertido para jugar una y otra vez con tus amigos,” ha afirmado Jeff Hattem, jefe de estudio de Tuque Games. “Desde que anunciamos el juego, hemos trabajado para dar vida a estos icónicos personajes y monstruos en un mundo asombrosamente bello y completamente realizado que te hace sentir como si estuvieras en medio de los encuentros de combates en D&D.”

Wizards of the Coast te lo pone fácil para que compongas tu equipo. Los jugadores que adquieran DARK ALLIANCE en PlayStation®4 recibirán un código de descarga digital gratuito para que puedan actualizarlo a PlayStation®5 y viceversa. Los jugadores que reserven el juego anticipada en consolas Xbox One o en Xbox Series X|S únicamente tendrán que comprar el juego una vez y lo recibirán en amplas plataformas a través del sistema Smart Delivery.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance Day One Edition se lanzará en España el 22 de junio de 2021 para PC, PlayStation®4, PlayStation®5, y las consolas Xbox One y Xbox Series X|S. La Day One Edition ofrece el DLC “Juego de armas Beholder” (Scimitar, Arco, Hacha, Martillo).