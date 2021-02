Plants vs. Zombies Battle for Neighborville Edición Completa llegará a Nintendo Switch el próximo 19 de marzo

Juega a través de 12 mapas de premios y desbloquea cientos de cosméticos, modificadores de personajes y mucho más en su modos offline u onlíne.

¡Ten a punto los cañones de zumo y prepárate para la batalla! PopCap Vancouver, un estudio de Electronic Arts Inc., ha anunciado hoy que su shooter más zombie debutará en Nintendo Switch el 19 de marzo con el videojuego Plants vs. Zombies: Battle For Neighborville™ Edición Completa. El videojuego llevará a los nuevos jugadores en Neighborville, una región suburbana donde el choque entre la flora y los muertos vivientes siempre está a flor de piel, Plants vs. Zombies: Battle For Neighborville Complete Edition dará a los jugadores la oportunidad de desbloquear todos los personajes y contenidos de las ediciones estándar de PlayStation, Xbox y PC, así como todo el contenido post-lanzamiento, directamente a través del videojuego offline u online.

En Plants vs. Zombies: Battle For Neighborville Edición Completa, los jugadores podrán enfrentarse a misiones divertidísimas y derrotar a jefes épicos para conseguir medallas y desbloquear trajes peligrosamente magníficos. Además, los jugadores tendrán acceso a 23 personajes totalmente personalizables, incluyendo una clase de juego en equipo para cada facción, y todos los objetos cosméticos lanzados y disponibles como desbloqueables en el videojuego, sin ninguna tienda premium o moneda. Los jugadores podrán jugar sin conexión, con un máximo de tres amigos o sumergirse en el modo multijugador 8v8, derrotando a sus oponentes, haciendo explotar bombas-gnomo y rebotando en el lodo rosa, utilizando los controles de movimiento para apuntar, con una gama completa de ajustes para personalizar según las preferencias de los jugadores.

«Estamos muy entusiasmados por llevar los personajes favoritos de Plants vs. Zombies por primera vez a los jugadores de Nintendo Switch, dando a posibilidad de jugar en sus casas o en cualquier lugar, como ellos prefieran«, destaca Melvin Teo, productor de PopCap Vancouver. «Los controles de movimiento de Switch nos permiten probar una nueva perspectiva de Neighborville, y con sus modalidades de juego acoplada y portátil, tenemos la capacidad de dar vida al videojuego y a sus personajes de formas que no eran posibles antes.»

Codesarrollado con QLOC S.A., Plants vs. Zombies: Battle For Neighborville Edición Completa estará disponible en Nintendo Switch por 39,99 € el 19 de marzo y será el primer videojuego desarrollado con el motor Frostbite™ publicado en la plataforma. Para ver el tráiler de Nintendo Switch, haz click aquí.