The Last of Us Parte 2 es GOTY: Juego del Año 2020 en The Game Awards 2020.

El título de Naughty Dog es reconocido como mejor videojuego del año en los TGA 2020. La obra exclusiva de PS4 dirigida por Neil Druckmann sale victoriosa y se lleva 7 galardones en total.

The Last of Us Parte 2 es el Game of the Year en The Game Awards 2020. Tras más de tres horas de ceremonia, la gala de premios más mediática del año ha concedido su premio más esperado, el GOTY, al videojuego de Naughty Dog exclusivo para PS4. La votación, que da respuesta a los votos de más de 95 medios de todo el mundo y un jurado selecto, ha determinado que el título dirigido por Neil Druckmann es el vencedor de esta edición.

Los nominados eran: Ghost of Tsushima (Sucker Punch), Hades (Supergiant Games), Final Fantasy VII Remake (Square Enix), Animal Crossing: New Horizons (Nintendo), DOOM Eternal (id Software) y el propio The Last of Us Parte 2 (Naughty Dog). El ganador ha sido el que muchos esperaban; contaba con un total de nueve nominaciones a premios, incluida Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Mejor Dirección Artística y Mejor Música. Sus premios han sido finalmente: Mejor Dirección, Mejor Interpretación, Mejor Narrativa Mejor Juego del Año, Mejor Diseño de Audio, Mejor Acción/Aventura y Mejor Logro en Accesibilidad.

LISTA DE GANADORES DE THE GAME AWARDS 2020