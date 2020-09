Dallas Empire gana el primer Call of Duty League Championship. Dallas Empire sale victorioso y se lleva la mayor parte del bote de premios de más de 4 millones de dólares.

Este fin de semana hemos presenciado la final de la Call of Duty League 2020, con el Championship Weekend. Con cuatro equipos participando y tras cuatro intensos partidos, finalmente Dallas Empire se hizo con la victoria y los anillos del campeonato.

El Championship Weekend empezó con el Elimination Bracket, en el que se enfrentaron los Chicago Huntmen contra los London Royal Ravens. Este partido vio al último equipo europeo enfrentarse a los cuartos clasificados, los Huntsmen. En un tenso enfrentamiento durante todo el juego, los Chicago Huntsmen lograron la victoria con un 3-1, llevando el sueño europeo a su fin.

En la siguiente partida, los dos primeros equipos, Atlanta Faze y Dallas Empire, que han tenido un nivel muy bueno durante la temporada, se vieron las caras por un puesto en la final. Pero fueron los Dallas Empire los que demostraron ser el mejor equipo, obteniendo una victoria 3-2 y complicando más el camino de Atlanta Faze hacia la final.

El último partido del día fue la final del Elimination Bracket que enfrentaba a Chicago Huntsmen contra Atlanta Faze, con el ganador consiguiendo una plaza en la gran final. Ambos equipos lucharon con valentía, pero al final Atlanta Faze se aseguró la plaza en la final con una victoria 3 – 1.

Después de 8 meses de competición, sólo quedaban dos equipos a una sola victoria de ganar el trofeo, y la mayor parte del bote de premios de 4.6 millones de dólares. Tras un partido impresionante, Dallas Empire se llevó la corona como campeones del CDL Championship 2020.

Para más información, visita el reporte Después de la Acción desde la página web de la CDL.

Metro by T-Mobile All-Star Weekend

Esta temporada de la Call of Duty League aún no ha terminado. Los mejores jugadores se reunirán durante el Metro by T-Mobile All-Star Weekend, y el torneo Metro by T-Mobile Pro Skills, que enfrenta a los mejores talentos de la CDL.

A partir del sábado 12 de septiembre y hasta el domingo 13 de septiembre, 32 estrellas de la liga se enfrentarán 1 contra 1, en un campeonato de eliminación simple, por un bote de premios de 100.000 dólares.

Los fans pueden votar a sus Call of Duty League All-Stars a partir de hoy, 31 de agosto de 2020. 2 jugadores de cada equipo serán los elegidos por los fans.

El MVP de la CDL 2020, así como el MVP del Championship Weekend, estarán automáticamente clasificados para este evento. Las seis estrellas restantes serán elegidas por el equipo de comentaristas de la Call of Duty League.

La votación termina el 3 de septiembre. Para saber más sobre el evento y cómo votar a los integrantes del Metro by T-Mobile All-Star Weekend, visita CallofDutyLeague.com.

Acerca de la Call of Duty League

La Call of Duty League es una liga de eSports a nivel global, basada en el concepto de ciudades, y compuesta por 12 equipos profesionales, que representan 11 mercados de Norte América y Europa.

En la sesión inaugural, los equipos de jugadores profesionales se vieron las caras en competiciones 5 vs 5 con Call of Duty®: Modern Warfare, y sobre la plataforma PlayStation®4. Esta competición profesional incluye a los mejores jugadores de eSports de Call of Duty de todo el mundo, batiéndose por un premio común: llegar a lo más alto del The Call of Duty League Championship.

Visita CallofDutyLeague.com