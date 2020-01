El descargable Re Mind de Kinghom Hearts III ya disponible para PS4.

Square Enix Ltd. ha anunciado hoy que los portadores de la llave espada ya pueden volver a vivir una aventura épica con Sora y sus amigos con el DLC Re Mind* para el premiado juego de rol KINGDOM HEARTS III , que ya es posible descargar para el sistema PlayStation®4.

El tráiler del DLC Re Mind puede verse en YouTube:

En Re Mind los jugadores que han terminado KINGDOM HEARTS III pueden disfrutar de un nuevo episodio jugable en el que Sora vivirá batallas desde el punto de vista de sus amigos e irá descubriendo cosas nuevas por el camino. Los jugadores también podrán luchar en combates con múltiples jefes poderosísimos, incluyendo 13 combates en el episodio Limitcut y un combate en el episodio secreto, además de descubrir la composición fotográfica y la presentación de diapositivas, y disfrutar de un nuevo «menú Extra» con niveles de dificultad y desafíos adicionales.

SQUARE ENIX también ha compartido detalles sobre un nuevo contenido inédito de KINGDOM HEARTS para móviles. Actualmente se encuentra en desarrollo una historia original que gira en torno al misterioso joven Xehanort. Se publicará más información en la cuenta oficial en Twitter:

https://twitter.com/ProjectXehanort

El DLC KINGDOM HEARTS III Re Mind ya está disponible para PlayStation®4. A partir de hoy también está disponible el lote KINGDOM HEARTS III Re Mind + Vídeo del concierto, que incluye el contenido de KINGDOM HEARTS III Re Mind y el vídeo del concierto KINGDOM HEARTS Orchestra -World of Tres- grabado el 30 de noviembre de 2019 en Osaka (Japón).

El DLC KINGDOM HEARTS III Re Mind se lanzará para la familia de dispositivos Xbox One el 25 de febrero de 2020.

KINGDOM HEARTS III está disponible para la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo Xbox One X, y PlayStation®4.