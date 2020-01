Próximamente en Xbox Game Pass para consola: A Plague Tale: Innocence, Indivisible y más

Seguimos con las nuevas incorporaciones a Xbox Game Pass. En los próximos días, llegarán al servicio en consola juegos que no puedes dejar escapar.

23 de enero:

A Plague Tale: Innocence ([email protected])

Indivisible

30 de enero:

Sea Salt ([email protected])

Fishing Sim World: Pro Tour

El catálogo de Xbox Game Pass para PC (Beta) también crecerá próximamente con A Plague Tale: Innocence, Gris ([email protected]), ScourgeBringer ([email protected]) y Sea Salt.

¡Aquí está la información más reciente sobre los juegos que le llegarán en las próximas semanas!

Children of Morta (ID @ Xbox)

Un juego de rol de acción basado en una historia sobre una extraordinaria familia de héroes. Dirige a los Bergons, con todos sus defectos y virtudes, contra la próxima corrupción. Con una mezcla única de acción-aventura, RPG, rogue-lite y hack and slash, desarrollarás no solo personajes individuales sino también a toda la familia mientras se enfrentan a una oscuridad invasora.

Gris (ID @ Xbox)

Una experiencia serena y sugerente, libre de peligro, frustración o muerte. Explore un mundo meticulosamente diseñado que cobra vida con arte delicado, animación detallada y una elegante partitura original donde rompecabezas ligeros, secuencias de plataformas y desafíos opcionales basados ​​en habilidades se revelarán a medida que se desarrolla la historia, lo que le permite a Gris ver su mundo en un mundo diferente. camino, desbloqueando nuevos caminos para explorar usando sus nuevas habilidades.

A Plague Tale: Innocence

Desde Asobo Studio, sigue la triste historia de la joven Amicia y su hermano pequeño Hugo en un viaje desgarrador a través de las horas más oscuras de la historia en este aclamado juego de acción y aventura. Cazados por los soldados de la Inquisición y rodeados de enjambres imparables de ratas, lucharán por sobrevivir contra viento y marea y luchar por encontrar un propósito en este mundo brutal e implacable.

En caso de que te lo perdieras, en lo que va de 2020 se han añadido a Xbox Game Pass los siguientes títulos:

Children of Morta (Consola y PC)

Frostpunk (Consola y PC)

Grand Theft Auto V (Consola)

Sword Art Online: Fatal Bullet (Consola)

Tekken 7 (Consola)

FTL: Faster Than Light (PC)

Si aún no has probado Xbox Game Pass para PC (Beta), puedes comprar 3 meses de suscripción por 1 €. Descubre tu próximo juego favorito con acceso ilimitado a más de 100 títulos de PC de alta calidad y paga 3 meses de acceso por 1 euro..

Instalar la aplicación móvil para que puedas instalar juegos de forma remota en tu PC desde cualquier lugar

