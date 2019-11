PlayStation® rebaja su consola PS4™ a 199,99€ así como juegos y periféricos en Black Friday.

Sony Interactive Entertainment España amplía su campaña de ofertas para el Black Friday 2019 con descuentos en todos los modelos de la consola PlayStation®4 (PS4™) y PlayStation®4 Pro (PS4™ Pro), en el dispositivo de realidad PlayStation®VR, en todos los mandos DUALSHOCK®4, en la suscripción anual al servicio PlayStation®Plus y por supuesto en un amplio repertorio de juegos, muchos de ellos exclusivos de PS4™.

Hasta el próximo 2 de diciembre, aquellos que quieran unirse a la gran comunidad de PlayStation® podrán hacerse con cualquiera de los modelos de la consola PS4™ o PS4™ Pro por 100€ menos del precio habitual. Y para aquellos que ya tengan consola podrán encontrar descuentos en juegos súper ventas para PS4™ como: EA SPORTS™ FIFA 20, Grand Theft Auto V, Days Gone, Borderlands 3, NBA 2K20 o Marvel’s Spider-Man. Además, la suscripción anual de PS Plus tendrá un 25% de descuento sobre su precio habitual, así como los juegos de la colección PlayStation®Hits.

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) amplía sus ofertas para el Black Friday 2019 con descuentos en los modelos de la consola PlayStation®4 (PS4™) y PlayStation®4 Pro (PS4™ Pro), en el dispositivo de realidad PlayStation®VR, en todos los mandos inalámbricos DUALSHOCK®4, en la suscripción anual al servicio PlayStation®Plus y, por supuesto, en un amplio repertorio de juegos, muchos de ellos exclusivos para PS4™.

Hasta el próximo 2 de diciembre, aquellos que quieran unirse a la gran comunidad de PlayStation® podrán hacerse con cualquiera de los modelos de la consola PS4™ y PS4™ Pro por 100€ menos del precio habitual:

• PS4™ 500Gb por 199,99€ (precio anterior 299,99€).

• PS4™ Pro 1Tb por 299,99€ (precio anterior 399,99€).

• Todos los packs PS4™ con 100€ de descuento.

Para aquellos que quieran embarcarse en nuevas experiencias y vivir la verdadera inmersión de la mano de la realidad virtual, durante estos días no pueden dejar pasar la oportunidad de hacerse con uno de estos packs rebajados de PlayStation®VR:

• PSVR Starter Pack (PSVR + PS Camera + VR Worlds) por 199,99€ (precio anterior 299,99€).

• PSVR Nuevo Megapack (PSVR + PS Camera + Astro Bot Rescue Mission + Resident Evil 7 biohazard + Everybody’s Golf VR + VR Worlds) por 229,99€ (precio anterior 329,99€).

Los videojuegos tendrán un gran protagonismo durante el Black Friday, ya que los jugadores podrán hacerse con grandes títulos a precios reducidos para seguir sacándole todo el partido a PS4™. Destacan juegos exclusivos como:

• Days Gone a 39,99€ (antes 69,99€ – 43% descuento)

• Marvel’s Spider-Man a 19,99€ (antes 39,99€ – 50% descuento)

• La colección PlayStation®Hits (con títulos como God of War, Uncharted™ 4: El desenlace del ladrón, The Last of Us™ Remasterizado, Horizon Zero Dawn o Gran Turismo Sport) a un precio increíble de 14,99€ cada uno (antes 19,99€ – 25% descuento).

• La gama social PlayLink™ con títulos perfectos para jugar con amigos y familia estas navidades como: Saber es poder: Generaciones, Chimparty o Frantics a 9,99€ (antes 19,99€)

Estos juegos, además de poder adquirirse en formato físico en los establecimientos habituales, estarán disponibles en PS Store junto con otros títulos AAA del catálogo de PS4™ como:

• EA SPORTS™ FIFA 20 por solo 44,99€ (antes 69,99€).

• Grand Theft Auto V Premium Online Edition a 9,99€ (antes 39,99€)

• Borderlands 3 a 39,99€ (antes 69,99€).

• NBA 2K20 a un precio de 34,99€ (antes 69,99€).

Para sacarle más partido a la experiencia de jugar en PS4™, durante estos días todos los modelos de los mandos inalámbricos DUALSHOCK®4 tendrán un precio de 39,99€, tanto los normales como las últimas ediciones especiales (precio anterior de los mandos normales 59,99€ y de 64,99€ las ediciones especiales).

Además, durante este periodo, estará disponible con un descuento del 25% la suscripción anual de PlayStation®Plus. De esta forma, los jugadores podrán disfrutar durante 12 meses del juego online en PlayStation®4 (PS4™) y todas las ventajas adicionales que ofrece este servicio por solo 44,99€ frente al precio habitual de 59,99 €. El descuento estará disponible solo durante este período a través de PS Store y en establecimientos adheridos a la promoción.

La oferta Black Friday de la suscripción de 12 meses de PlayStation Plus estará disponible en PlayStation Store de forma digital hasta las 11 de la mañana – hora española peninsular – del 2 de diciembre de 2019. Dicha oferta estará disponible en establecimientos autorizados de forma física a través de código de descarga hasta las 23:59 h. – hora española peninsular – del 1 de diciembre de 2019.

