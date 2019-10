Blacksad: Under the skin llega a Nintendo Switch

La viñeta española conquista las pantallas – Blacksad: Under the skin llega a Nintendo Switch

La creación de Canales y Guarnido salta al videojuego de la mano de más talento español, Péndulo Studios, maestros del género de la aventura gráfica. En noviembre, una nueva aventura de Blacksad estará disponible para jugarla estés donde estés, con Nintendo Switch.

Cualquier amante de los cómics conoce Blacksad. Un gato negro y sus tramas detectivescas, las calles de Nueva York en los años 50 como telón de fondo… son los ingredientes con los que el guionista Juan Díaz Canales y el ilustrador Juanjo Guarnido se sirvieron para crear un universo noir tan reconocible y sugestivo que casi parecía esconder una canción de jazz entre sus páginas. Después de cinco volúmenes y casi 20 años cosechando premios tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, esta saga pedía a gritos un videojuego y muy pronto va a ser una realidad. Blacksad: Under the Skin llega a Nintendo Switch este noviembre, transformada en una aventura gráfica a cargo de Péndulo Studios, un consagrado estudio español especializado en el género, y editada y distribuida por Microids y Meridiem Games.

En este título, que ganó recientemente el premio a “Mejor juego de Aventura/Acción” en Gamescom 2019, los jugadores acompañarán John Blacksad en una historia totalmente nueva y original, que encaja en la trama como una extensión de los cómics. En esta aventura, el propietario de un club de boxeo es hallado muerto y, al mismo tiempo, la estrella en ascenso Robert Yale, a punto de subir al ring para la pelea más importante de su carrera, ha desaparecido misteriosamente. Sonia Dunn, la hija de Joe, se hace cargo del club y debe lidiar con sus problemas financieros, por lo que contrata al detective privado John Blacksad para investigar la desaparición de Yale y encontrar a la estrella desaparecida, el mejor púgil del club. Este siniestro caso lleva al investigador a las profundidades más oscuras y sombrías de Nueva York.

Los fans de los juegos de aventura se deleitarán con la jugabilidad y el estilo narrativo que han convertido a Péndulo Studios (por cierto, el estudio de desarrollo activo más longevo en España) en un referente en el género de la aventura gráfica. Sus desarrolladores, fans declarados de Blacksad, optaron en todo momento por mantener una comunicación muy fluida con Díaz Canales y Guarnido, en su obsesión por plasmar de la manera más fiel posible la personalidad de su universo y el cuidadoso trazo de Guarnido. Alberto Lozano, director de arte en Péndulo Studios afirma que “para nosotros era muy importante que los autores nos dieran su feedback y nos confirmaran que estábamos transmitiendo los personajes y su entorno de la manera correcta”.

Describen su resultado como un “drama interactivo”, que se diferencia de las aventuras gráficas clásicas en un mayor predominio de las cinemáticas y en un sistema de juego en el que las decisiones del jugador son cruciales para el desarrollo de la trama. “No se trata solo de descifrar un misterio sino de descubrir quién eres en realidad, decidir en qué clase de Blacksad te quieres convertir”, adelanta Josue Monchian, guionista en Péndulo Studios, en el vídeo del making of que ha compartido Microids en su canal de Youtube.

“Nuestra intención en todo momento ha sido crear un juego que pueda gustar a quien no conozca la saga de Blacksad pero que, a su vez, suponga una expansión de la trama para los fans”, añade Monchian. Por su parte, Juan Díaz Canales, guionista de los cómics Blacksad, afirma que: “A medida que creas un universo, siempre tienes la ambición de hacerlo más grande. En ese sentido, Blacksad: under the skin ha sido como ir un paso más allá en esa voluntad que tenemos todos los creadores de dar vida a nuestros personajes. Para mí, ver todo este mundo en tres dimensiones, moviéndose, me da mucha satisfacción”.

El resultado muestra más de 30 personajes, incluyendo nuevos rostros y viejos conocidos, cada uno con su propia historia y misiones secundarias, todo ello en un mundo inmersivo con una cuidada banda sonora de jazz.

Investiga y déjate llevar por tu instinto felino. Llévate las historias de Blacksad a cualquier parte, donde quieras y como quieras con Nintendo Switch, a partir de noviembre.

Más información: http://www.nintendo.es