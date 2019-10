Análisis del videojuego GRID. Ya a la venta para PS4, Xbox One y PC

Llega unos de los juegos de conducción más esperados. Análisis del videojuego GRID. Ya a la venta para PS4, Xbox One y PC. Experimenta el drama del automovilismo, deja que se acelere tu corazón y siente el prestigio y la gloria que otorgan las victorias.

GRID® ya está disponible en el sistema de entretenimiento PlayStation 4, en la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X y en formato Windows PC (DVD y a través de Steam), ofreciendo a los fans de las carreras una intensa acción rueda con rueda sobre algunos de los circuitos urbanos y de carreras más desafiantes, el resto de jugadores podrán adquirir el juego el próximo viernes 11 de octubre. Después de ser considerado como Mejor Juego de Carreras en la pasada edición de los gamescom Awards 2019, GRID ofrece a los jugadores la opción y la accesibilidad de permitirles jugar a su manera con un modelo de control superior que responde tanto a las necesidades de los jugadores de simulación que quieran una experiencia divertida como para aquellos aficionados a los juegos de conducción informal que busquen una producción de carreras desafiante.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento de GRID:

Desde que se apagan las luces, los jugadores experimentarán el verdadero drama del automovilismo, GRID no trata acerca de una procesión de vehículos; con 400 personalidades de IA controladas por el juego que van desde la calma hasta la agresividad, pilotos que se desvían de la trazada de carrera para evitar ser sobrepasados por los oponentes, pueden frenar tarde y hacer lo que sea necesario para mantenerse por delante del grupo. GRID cuenta con 104 eventos de Carrera en 12 localizaciones, los mejores pilotos, incluido Fernando Alonso y su equipo FA Racing Logitech G de esports y el regreso de la venerada escudería Ravenwest Motorsport.

“Como equipo, estamos increíblemente orgullosos del juego que hemos elaborado y estamos entusiasmados con el hecho de que los usuarios de todo el mundo puedan tenerlo en sus manos,” ha afirmado Chris Smith, director de Juego de GRID en Codemasters. “Partimos con tres objetivos, crear un juego en el que el usuario tenga el control y le permita jugar a su manera. Que el juego se sienta vivo y muestre el drama del automovilismo. Por ultimo crear un juego para todo el mundo; que cuente con el mejor control capaz de atraer tanto a los fans de los simuladores como a usuarios menos experimentados. Hemos puesto todo esto en GRID y esperamos escuchar los comentarios de nuestros jugadores”.

GRID se ha lanzado el 11 de octubre en el sistema de entretenimiento PlayStation 4, en la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X y en formato Windows PC, los usuarios que hayan adquirido la Ultimate Edition ya pueden jugarlo desde hoy.

Apadrinado por Fernando Alonso, este polivalente juego de conducción está llamado a ser uno de los últimos referentes del género de la velocidad en la actual generación de consolas. La saga GRID regresa a la pista con un notable reseteo para PS4, Xbox One y PC y era un juego muy esperado.

La saga (TOCA), una de las más longevas de la historia de Codemasters (no hay que olvidar que nació como TOCA Touring Car Championship allá por 1997)

Hemos esperado casi seis años para que se produjera el debut en los circuitos de PlayStation 4 y Xbox One. Y la espera ha merecido la pena paralos fanáticos de los juegos de conducción.

El nuevo GRID vuelve a apostar por el automovilismo disciplinar, de modo que podemos competir con 70 vehículos divididos en varias categorías turismos, prototipos, monoplazas, muscle cars La jugabilidad es soberbia el manejo de los coches y las condiciones de carrera son muy configurables. Además con los cinco niveles de dificultad de la IA, en el sistema de daños y en los seis niveles entre los que se pueden regular las ayudas como el ABC hacen que el juego que se adapta a todo tipo de públicos. GRID tiene un poco de arcade y algo simulador, donde Codemasters son los reyes del simulador y hace de esto un juego muy divertido.

Una de las mayores novedades de GRID es el sistema Némesis, que fomenta las rivalidades en pista, de tal modo que, si chocamos contra otro piloto, éste se picará con nosotros y empezará a ser más agresivo en sus maniobras gracias a la Inteligencia Artificial.

Los gráficos están a la altura de un juego de conducción. El motor gráfico EVO es muy realista en los detalles de coches y en los circuitos. Las condiciones meteorológicas están muy bien creadas. La lluvia es increible. Y es que en esto son expertos. Desde el coche hasta los edificios. Pero si hay que resaltar algo, podría ser la iluminación y los reflejos. 12 increíbles localizaciones: Compite por las calles de icónicas ciudades, circuitos conocidos a nivel mundial y preciosas pistas de un punto a otro, como La Habana, Shanghai, Barcelona, San Francisco y muchos más.

El sonido es inmersivo y el ruido de los motores te invitan a acelerar.

La experiencia de GRID está construida, fundamentalmente, en torno al modo Carrera profesional y te permite jugar un monto de horas. Además es adictivos cuanto más juegas , más quieres jugar. El modo online te permite sacarle más partido.

Hemos jugado unas cuantas horas y ha sido muy satisfactorio, pero en el nivel díficil tienes que ser todo un experto.

En definitiva en nuestro análisis del videojuego GRID le damos un sobresaliente, porque Codemasters ha abandonado un poco la simulación haciendo un juego de carreras para todos los publicos. Sera un juego muy vendido estas navidades. GRID logra el equilibrio perfecto entre dificultad, jugabilidad y diversión.

Fernando Alonso ha trabajado como consultor de carreras y aparecerá en el juego

GRID®, una de las más queridas franquicias de Codemasters, se prepara para su esperado regreso con su lanzamiento en el sistema de entretenimiento PlayStation 4, en la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X y en formato Windows P C. Como la cuarta entrega de la serie, GRID ofrece una intensa acción de carreras, que abarca cuatro continentes por algunas de las calles y circuitos más famosos del mundo. Elige entre vehículos de la clase GT, Turismos, Coches de serie, Muscle, Supermodificados y muchos más, en todo tipo de carreras, incluyendo circuitos, carreras callejeras, óvalos, vueltas rápidas, punto a punto y contrarreloj mundial.

El juego de coches

GRID es una experiencia de carreras como ninguna otra. Inspirado en la franquicia original, se trata una nueva mirada del género con nuevos contenidos, nuevas experiencias y nuevas historias esperando a ser escritas. GRID trata de carreras impredecibles donde cualquier cosa puede ocurrir cuando las luces se ponen en verde. Es un nuevo capítulo de la franquicia GRID; un juego que reajusta las expectativas.

GRID captura cada momento de la carrera, desde la adrenalina de las luces apagadas hasta la euforia de llegar a la meta, y entre medias, todo es acción. Los incidentes se suceden uno tras otro, adelantamientos ajustados, golpes de parachoques y colisiones competitivas. ¿Tu objetivo? Convertirte en el campeón de GRID World Series.

Fernando Alonso

Considerado como uno de los mejores pilotos de la actualidad en la F1®, Resistencia y en Coches de Serie, Fernando Alonso ha firmado como Consultor de Carreras y aparecerá en el propio juego. Los jugadores participarán en un serie de eventos deportivos enfrentándose contra algunos componentes de la FA Racing, el equipo de Alonso de Esports, a través de múltiples clases de carrera antes de enfrentarse cara a cara con el excampeón mundial de la Fórmula Uno en el célebre Renault R26 F1®, en un enfrentamiento final.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES GRID

GRID logra el equilibrio perfecto, ofreciendo riesgo y recompensa para cada tipo de piloto.

ofreciendo riesgo y recompensa para cada tipo de piloto. El manejo es increíblemente sensible con una curva de aprendizaje que atrae tanto a los usuarios de juegos causales como a los acérrimos pilotos de simulación.

con una curva de aprendizaje que atrae tanto a los usuarios de juegos causales como a los acérrimos pilotos de simulación. La progresión se recompensa con elementos distintivos , compañeros de equipo, cartas de jugador, logros y galardones de pilotaje.

, compañeros de equipo, cartas de jugador, logros y galardones de pilotaje. Los pilotos controlados por la IA del juego llevarán al límite al usuario para ganarse un espacio en el podio y lograr la victoria en el campeonato mundial GRID World Series.

para ganarse un espacio en el podio y lograr la victoria en el campeonato mundial GRID World Series. Los daños realistas pueden afectar tanto al rendimiento como al control del coche y demasiado contacto con el mismo piloto se tornará en un enemigo formidable que no se detendrá ante nada para vengarse en la carrera.

y demasiado contacto con el mismo piloto se tornará en un enemigo formidable que no se detendrá ante nada para vengarse en la carrera. Los coches más icónicos jamás conducidos . Gran variedad de coches entre los que elegir, desde vehículos de la clase GT, Turismos, Coches de serie, Muscle, Supermodificados y muchos más. Pilota los mejores coches, tanto los clásicos como los más modernos como el Porsche 911 RSR, el Ferrari 488 GTE, el Ford GT40 y el Pontiac Firebird Modificado.

. Gran variedad de coches entre los que elegir, desde vehículos de la clase GT, Turismos, Coches de serie, Muscle, Supermodificados y muchos más. Pilota los mejores coches, tanto los clásicos como los más modernos como el Porsche 911 RSR, el Ferrari 488 GTE, el Ford GT40 y el Pontiac Firebird Modificado. 12 increíbles localizaciones: Compite por las calles de icónicas ciudades, circuitos conocidos a nivel mundial y preciosas pistas de un punto a otro, como La Habana, Shanghai, Barcelona, San Francisco y muchos más.

Compite por las calles de icónicas ciudades, circuitos conocidos a nivel mundial y preciosas pistas de un punto a otro, como La Habana, Shanghai, Barcelona, San Francisco y muchos más. Crea tu historia, define tu legado : Elige entre 6 distintos caminos de tu carrera, todos ellos te llevarán al campeonato GRID World Series, con eventos de Showdown adicionales: Touring, Stock, Tuner, GT, Invitational o The Fernando Alonso Challenge.

: Elige entre 6 distintos caminos de tu carrera, todos ellos te llevarán al campeonato GRID World Series, con eventos de Showdown adicionales: Touring, Stock, Tuner, GT, Invitational o The Fernando Alonso Challenge. The Fernando Alonso Challenge: Uno de los mejores pilotos de la era moderna en F1, Endurance y Stock Racing, se une a Grid como Consultor de Carreras y podrás encontrar las características de su Renault R26 en el juego. Completa sus desafíos y gana el derecho a pilotar con el mismísimo Fernando Alonso.

Campaña de reserva y ediciones

Ya está disponible la campaña de reserva anticipada de GRID y la edición GRID Ultimate Edition (acceso anticipado). La Ultimate Edition incluye los contenidos de las Temporada 1 a la 3. Los jugadores que reserven con antelación GRID o adquieran las ediciones Day One o Ultimate conseguirán como contenido adicional el diseño distintivo del “Aston Martin Vantage GT4 GRID Edition Livery + XP Boost”

Contenidos de la Ultmate Edition

Juego completo.

Temporada 1, 2 y 3.

GRID Edition del Aston Martin Vantage GT4.

GRID Edition del Pontiac Firebird Modificado.

GRID Edition del Chevrolet Corvette C7.R

GRID Edition Mitsubishi Lancer Evolution VI Time Attack.

GRID Edition del Renault R26.

Player Cards.

Player Banners.

Uniformes únicos.

Status VIP

Título: GRID

Editor/Desarrollador: Codemasters

Plataformas: PS4/Xbox One/PC

Género: Carreras/Conducción

Lanzamiento: 11 de octubre de 2019

Idioma: totalmente en castellano

PEGI: +3

PVPr: PS4/Xbox One_69,99€ – PC: 49,99€ Ultimate Edition- PS4/Xbox One 89,99 € / PC: 69,99€