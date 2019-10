Un fin de semana para jugar a la consola de las Navidades en Madrid Games Week. Nintendo abre la feria de videojuegos a lo grande, presentando los títulos que no faltarán en tu carta a los Reyes y la consola con la que vas a querer jugar en TODAS partes, Nintendo Switch Lite.

No pierdas la oportunidad de probar Pokémon Espada y Pokémon Escudo, Luigi’s Mansion 3, Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos: Tokio 2020 y The Legend of Zelda: Link’s Awakening, participar en torneos y ver a tus youtubers favoritos compitiendo en los niveles más creativos de Super Mario Maker 2.

Nintendo se ha propuesto convertirse en tu mejor plan para este fin de semana y, para ello, ha desplegado más de 150 puestos de juego en su stand de Madrid Games Week para que pruebes sus principales apuestas de cara a esta Navidad. Pokémon Espada y Pokémon Escudo, Luigi’s Mansion 3 y Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos: Tokio 2020 son, junto al ya estrenado The Legend of Zelda: Link’s Awakening, los tres títulos más esperados de este otoño para la familia de consolas Nintendo Switch y podrán probarse antes de su lanzamiento en el stand de Nintendo, en el pabellón 14 de IFEMA. Además, los visitantes podrán probar participar en concursos, torneos y muchas sorpresas más.

A los fans de Super Mario les espera una aventura escalofriante… esta vez, acompañando a su hermano Luigi. En Luigi’s Mansion 3, lo que prometen ser unas vacaciones inolvidables para Mario y compañía se convierten enseguida en una pesadilla orquestada por el Rey Boo, y a Luigi no le queda otro remedio que enfrentarse a sus miedos si quiere salvar a su hermano Mario y sus amigos. Sigue tan asustadizo como siempre, pero esta vez cuenta, por suerte, con más herramientas y habilidades que nunca, así como con la estrafalaria nueva invención del Profesor Fesor, Gomiluigi, un doble de Luigi que puede colarse por espacios estrechos o incluso caminar sobre pinchos.

Luigi’s Mansion 3 llega a Nintendo Switch en una fecha perfecta para pasártelo de miedo: el 31 de octubre. Los visitantes de la feria podrán probarlo antes de tiempo y, además, sacarse una foto en un croma para llevarse un bonito recuerdo y participar en un concurso en redes sociales con el que podrán hacerse con una Nintendo Switch*. El presidente de Nintendo Europa, Stephan Bole, ha sido de los primeros en probarlo y no ha dudado en compartir su espeluznante resultado en sus redes sociales:

Además, los visitantes de Madrid Games Week podrán descubrir la última entrega de Pokémon, una saga con más de 20 años a sus espaldas que sigue atrayendo a nuevos públicos y generando auténticos superventas. Pokémon Espada y Pokémon Escudo llegan el 15 de noviembre en exclusiva para la familia de consolas de Nintendo Switch y demuestran que, además del mundialmente famoso fenómeno de Pokémon GO, a esta saga todavía le queda mucho por contar. Pokémon Espada y Pokémon Escudo llevarán a los jugadores a descubrir la nueva región de Galar, a explorar inmensas zonas llenas de vida como el Área Silvestre, y a encontrar nueva estrategias para los combates Pokémon con los fenómenos Dinamax y Gigamax.

La demo de Pokémon Espada y Pokémon Escudo disponible en Madrid Games Week permitirá a los usuarios descubrir las habilidades de nuevos Pokémon como los tres iniciales, Grookey, Scorbunny y Sobble, y hasta ver en su forma Dinamax a las populares nuevas incorporaciones como Wooloo, Yamper y Corviknight.

Todo aquel que haya jugado a Super Mario Party sabe que la fiesta está asegurada si juntas amigos o familia y una Nintendo Switch. Si a este pegamento familiar le sumamos la pasión y la emoción inherentes a un espectáculo deportivo de la talla de los Juegos Olímpicos y un cuidado homenaje a la capital nipona, tenemos el mejor juego para disfrutar de la Navidad en compañía: Mario & Sonic en los juegos Olímpicos: Tokio 2020, que llega el 8 de noviembre a Nintendo Switch. Además, los nostálgicos de los juegos retro que cada año visitan Madrid Games Week disfrutarán comprobando que este título esconde un emocionante viaje al pasado, porque su modo historia incluye una versión en 2D de los anteriores Juegos Olímpicos de Tokio, en 1964.

Otro de los grandes lanzamientos de este otoño ha sido The Legend of Zelda: Link’s Awakening, una revisión del conocido juego de Game Boy en 1993, que revive ahora en Nintendo Switch, actualizado y con muchas novedades como un creador de mazmorras. En esta aventura, perfecta tanto para los amantes de la saga Zelda como para aquellos que quieran empezarla por primera vez, los jugadores acompañan a Link a la isla Koholint, recorriendo sus laberintos, resolviendo puzles y enfrentándose a los monstruos y sus ingeniosas trampas.

Por si faltasen motivos para lanzarse a los puestos de juego, los visitantes de la feria que se acerquen al stand de Nintendo y prueben estos cuatro títulos, Pokémon Espada y Pokémon Escudo, Luigi’s Mansion 3, Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos: Tokio 2020 y The Legend of Zelda: Link’s Awakening, podrán sellar su Pasaporte Nintendo para participar en el sorteo diario de cuatro consolas (dos Nintendo Switch y dos Nintendo Switch Lite) **.

Por supuesto, no sería la Madrid Games Week sin los torneos del stand de Nintendo, que todos los años aglutinan a los más competitivos. Esta vez, han participado más de 200 jugadores, que se verán las caras en las grandes finales este fin de semana. Por un lado, el sábado 5 se disputará el clasificatorio para el European Team Cup 2019-2020 de Super Smash Bros. Ultimate. Y el domingo 6 tocará el turno de los fans de Splatoon, que tendrán la oportunidad de demostrar que nadie les gana lanzando tinta, y los mejores se clasificarán para representar a España en el Splatoon 2 European Championship 2019-2020.

Además, hoy también se producirá el Torneo de Youtubers de Super Mario Maker 2, en el que han participado 16 youtubers, pero solo 8 han llegado a la fase final: Alex White, KitosM, L0k0hGaming, Ray Bacon, Manucraft Switchman, Nintendúo o DSimphony. Tanto este como los otros dos torneos podrán disfrutarse también en las redes sociales de Nintendo España.

Y aquí no acaba la diversión. Hay muchas más opciones para todos los gustos y para cada tipo de jugador, porque Nintendo ha abierto el primer día de feria mostrando más de 30 juegos, por lo que se podrá disfrutar, por ejemplo, de la frenética acción sinérgica de PlatinumGames en Astral Chain, o bien redescubrir los mejores títulos del catálogo, como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 o New Super Mario Bros. U Deluxe, en la nueva consola portátil Nintendo Switch Lite.

Emoción, torneos, muchas novedades, concursos y 150 puestos de juego para pasárselo en grande. Desde hoy hasta el 6 de octubre, en el stand de Nintendo en Madrid Games Week.

