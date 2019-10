Call of Duty: Mobile ha superado los 35 millones de descargas. Ocupa el puesto número 1 como aplicación más descargada para iOS, en más de 100 países. Supera los 35 millones de descargas para iOS y Android.Es el juego de moda. Aunque Activision ha tardado en sacarlo desde que sacaron el jueog en consolas, el trabajo de TiMi (estudio propiedad de Tencent) ha dado sus frutos y ‘Call of Duty: Mobile‘ por fin ha aterrizado en iOS y Android, y parece que con buen pie.

El lanzamiento de Activision Call of Duty: Mobile ha superado los 35 millones de descargas, una cifra más elevada que la de cualquier otro juego de acción para móvil en primera o tercera persona, en la App Store y Google Pay.Desarrollado por el galardonado equipo de Tencent TiMi Studios, y publicado por Activision, este nuevo título es la aplicación número 1 en la App Store, en base a las descargas realizadas desde su lanzamiento en más de 100 países.

Call of Duty: Mobile ofrece la experiencia definitiva y gratuita de acción en primera persona para móviles, donde los jugadores podrán disfrutar de los mapas, modos competitivos, personajes icónicos y armamento más querido de la franquicia, incluyendo los universos Modern Warfare® y Black Ops, en una experiencia épica.

“La respuesta de los fans tanto en Android como en iOS ha sido sorprendente. Call of Duty: Mobile ya ha superado las 35 millones de descargas, y se ha convertido en la aplicación número 1 en iOS en descargas generales, no solo en juegos, en más de 100 países” ha señalado Rob Kostich, presidente de Activision. “Esta es una experiencia increíblemente divertida, y esto es solo el principio. Quiero felicitar a los equipos de Activision y a nuestro partner TiMi Studios de Tencent, por crear un juego tan maravilloso para nuestros jugadores. Y, por supuesto, especial gracias a nuestros fans por su apoyo incondicional. Nos queda mucho más contenido y actualizaciones que ofrecer.”

El título incluye modos competitivo Multijugador, así como una nueva experiencia Battle Royale, que incorpora ubicaciones clásicas de Call of Duty® por tierra, mar y aire.

Los ingresos también acompañan. ‘Call of Duty: Mobile’ recuerda en cierto modo a ‘PUBG Mobile’, tanto a nivel de interfaz como en sistemas de monetización. ‘Call of Duty’ es un free to play en el que pagar no es en absoluto necesario para avanzar, conseguir todas las armas y ganar partidas. La habilidad se premia y solo tendremos que pasar por caja si queremos acceder a elementos estrictamente cosméticos. También tiene un pase de batalla, pero igualmente, sirve para conseguir más skins. Sensor Tower afirma que ‘Call of Duty: Mobile’ ha conseguido generar dos millones de dólares en ingresos durante sus tres primeros días de vida

Call of Duty: Mobile está disponible desde el pasado martes 1 de octubre, en los países y regiones con servicio Google Play y App Store, tanto para iPhone como iPad, a excepción de China, Vietnam y Bélgica.

Más información en www.callofduty.com/mobile,