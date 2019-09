The Last of Us Remastered y MLB The Show 29 los juegos gratis del mes de Octubre en Playstation Plus

The Last of Us Remastered y MLB The Show 29 los juegos gratis del mes de Octubre en Playstation Plus. Como cada mes, PlayStation®Plus viene cargado de novedades y ventajas exclusivas para sus suscriptores. Durante el mes de septiembre, los suscriptores de PlayStation®Plus tendrán acceso a: The Last of Us Remastered y MLB The Show 29, ambos para PlayStation 4.

Una de las sorpresas reservadas para el State of Play ha sido la revelación de que The Last of Us Remastered estará disponible en PS Plus en octubre.

Durante el State of Play de PlayStation han sido presentados una serie de anuncios en relación a The Last of Us y más concretamente su segunda parte. Aun así, no se han olvidado del origen de la franquicia y han revelado que la edición remasterizada de The Last of Us será uno de los juegos gratuitos de PlayStation Plus el próximo mes de octubre. Además de este, también estará disponible MLB The Show 29, un título de béisbol a cargo de SIE San Diego Studio.

La marca ha desvelado un montón de noticias, anuncios de juegos y nuevos contenidos de Worldwide Studios de PlayStation.

Se podrá visualizar con comentarios en español en el nuevo canal de Twitch de PlayStation® España, que desde hoy estará haciendo streaming de lunes a jueves de 20:00 a 22:00 con contenidos de Fortnite, FIFA 20 y de todas las novedades del universo PlayStation .

Recordamos que The Last of Us fue publicado por vez primera en junio de 2013 para PS3. Un año después, en 2014, aterrizó en PlayStation 4 la edición remasterizada. Es uno de los mejores juegos triple A.