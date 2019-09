Un simpático viaje hacia una galaxia muy, muy lejana.Star Wars Pinball ya disponible para Nintendo Switch tráiler de lanzamiento

El primer juego Star Wars en Switch con una colección de 19 mesas con características exclusivas

Los usuarios que se muestren con potencial para controlar La Fuerza pueden ahora elegir bando en Star Wars™ Pinball, una colección de 19 mesas de pinball temáticas de Star Wars™ para Nintendo Switch. A partir de hoy los contrabandistas y los droides ya pueden adquirir la versión física de Star Wars Pinball en las principales cadenas de tiendas, con un precio de venta recomendado de 29,99 €.

La colección Star Wars Pinball para Nintendo Switch ofrecerá modos de juego únicos, solo disponibles en esta plataforma: toma las armas en una lucha galáctica en toda la comunidad, contribuyendo con puntos al lado oscuro o al lado luminoso mientras juegas en todas las mesas; alcanza el rango de carrera 50 en el nuevo Modo Carrera y desbloquea bonificaciones del Poder de la Fuerza para maximizar tu verdadero potencial con esta colección para Nintendo Switch.

Star Wars Pinball sacará todo el partido de las funcionalidades únicas de la Nintendo Switch, tales como la vibración HD Rumble y el juego en orientación vertical. Juega en casa o mientras viajas ¡Nintendo Switch ofrece la mejor experiencia de pinball estés donde estés!

Puedes ver el tráiler del anuncio en el siguiente enlace:

Star Wars™ Pinball – Las mesas

Los seguidores de Star Wars de todas las generaciones disfrutarán de las 19 mesas orientadas en adaptar los contenidos de las películas y las series de TV, los personajes icónicos, localizaciones memorables y la temática en general Star Wars:

• Adaptaciones de películas: Episodios IV, V, VI, VII y VIII, además de Rogue One: una historia de Star Wars™ y Solo: una historia de Star Wars™

• Adaptaciones de TV: Star Wars™: El ataque de los clones, Star Wars Rebels™

• Personajes: Han Solo, Darth Vader, Lando Calrissian en la mesa The Calrissian Chronicles table, Boba Fett, los Droides

• Localizaciones: Ahch-To island, Mimban (la batalla de Mimban)

• Temáticas: Jedi vs. Sith (Maestros de la Fuerza), X-wings vs. TIE fighters (Starfighter Assault), ser el chico malo (el poder de la Primera Orden)

Star Wars™ Pinball ya disponible en Nintendo Switch con un precio de venta recomendado de 29,99 €.