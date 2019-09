Modern Warfare. Call of Duty: Modern Warfare beta multijugador disponible

Modern Warfare. Call of Duty: Modern Warfare beta multijugador disponible-Primer fin de semana de acceso anticipado a la Beta Multijugador para PlayStation 4. Usuarios de consola y PC podrán disfrutar juntos de la Beta abierta multijugador el segundo fin de semana gracias a la funcionalidad crossplay, en la que se espera que sea la mayor experiencia multijugador de Call of Duty hasta la fecha

Hoy comienza la esperada Beta* de Call of Duty®: Modern Warfare®, que permitirá a los fans de PlayStation 4 tener una visión anticipada de su modo multijugador, que ya ha recibido muy buenos comentarios por parte de la crítica. Durante el fin de semana, Infinity Ward recogerá información y comentarios sobre el juego, que serán de mucha utilidad antes de su lanzamiento el próximo 25 de octubre.

Tras la reciente Alpha abierta de Modern Warfare centrada en el modo 2v2 Tiroteo, que ostenta el título de la versión Alpha o Beta más grande en la historia de Call of Duty para PlayStation 4, la Beta de Modern Warfare ofrecerá más detalles sobre el universo multijugador del título, que incluirá el modo 2v2 Tiroteo, el clásico multijugador 6v6, así como una opción multijugador a gran escala, incluyendo una amplia variedad de vehículos. Durante su segundo fin de semana, la Beta llegará a todas las plataformas y, por primera vez en la historia de Call of Duty, permitirá la funcionalidad crossplay entre los usuarios de consola y PC, que podrán disfrutar juntos de la versión Beta de Modern Warfare antes de su lanzamiento el próximo mes.

Galardonado con el premio de “Mejor Multijugador Online” por los Game Critics Best del E3 2019, el modo multijugador de Modern Warfare ofrece una experiencia online emocionante, además de un nuevo nivel de juego estratégico y táctico, sin precedentes hasta el momento. Los jugadores podrán disfrutar de nuevos espacios de juego que redefinen el multijugador de Call of Duty y que van, desde la acción rápida, a la experiencia 2vs2 de Tiroteo, pasando por Guerra Terrestre, un épico modo a gran escala que admite hasta 64 jugadores, todo ello acompañado de mapas nocturnos, y de una experiencia realista completamente inmersiva.

“Con Modern Warfare estamos uniendo a la comunidad de jugadores como nunca antes. Con la versión Beta, solicitaremos comentarios a los jugadores que nos ayudarán a pulir y refinar la experiencia en el lanzamiento,” ha indicado Patrick Kelly, Director Creativo y co-Studio Head de Infinity Ward. “A partir de este fin de semana, planeamos dar a los jugadores acceso a nuevas funcionalidades y mapas, de forma diaria. El próximo fin de semana, presentaremos la funcionalidad crossplay, permitiendo a los jugadores conectarse con amigos y otros jugadores, independientemente de su plataforma de juego. Estamos deseando que la comunidad disfrute del título durante los próximos fines de semana.”

Los jugadores contarán con dos fines de semana para unirse a la diversión. Aquellos que hayan reservado cualquier versión del juego en los puntos de venta autorizados, podrán acceder a la versión Beta:

Beta exclusiva para PlayStation 4 – Primer fin de semana

o 12 – 13 de septiembre (Acceso anticipado, PlayStation 4)

o 14 – 16 de septiembre (Beta abierta, PlayStation 4)

● Beta crossplay – Segundo fin de semana

o 19 – 20 de septiembre (Acceso anticipado PC y Xbox One; Beta abierta PlayStation 4)

o 21 – 23 de septiembre (Beta abierta PlayStation 4, PC y Xbox One)

Toda la información sobre la Beta, sus actualizaciones y comentarios, ya disponible en: https://blog.activision.com/call-of-duty.

La versión Beta es solo una parte de la oferta multijugador de Modern Warfare. Call of Duty: Modern Warfare ofrece una experiencia narrativa unificada en todos los modos de juego, desde la emocionante campaña para un jugador, al nuevo modo cooperativo Operaciones Especiales del que podrán disfrutar todos los jugadores, independientemente de su nivel de juego.

Call of Duty: Modern Warfare cuenta con un lanzamiento a nivel global previsto para el próximo 25 de octubre en PlayStation 4, Xbox One y PC. El título presenta una versión para PC totalmente optimizada, desarrollada en colaboración con Beenox, que estará disponible exclusivamente en Blizzard Battle.net®, la plataforma de juegos online de Blizzard Entertainment. Call of Duty: Modern Warfare publicado por Activision, una subsidiaria propiedad de Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), y cuyo desarrollo se encuentra liderado por el galardonado estudio Infinity Ward, con soporte adicional de Beenox, High-Moon Studios y Raven Software.