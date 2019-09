La saga Yakuza se reinventa con Yakuza: Like a Drago. El siguiente paso de la aclamada saga Yakuza llegará a Occidente en 2020. Un hito reinventando la saga por su decimoquinto aniversario con nuevos personajes, localizaciones, sistemas de combates y mucho más.

SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio se complacen en anunciar que la próxima entrega de la saga Yakuza, Yakuza: Like a Dragon (Ryu Ga Gotoku 7 en japonés) se estrenará en Japón el 16 de enero de 2020, para el sistema de entretenimiento PlayStation®4, con un estreno en Occidente previsto para 2020. Los actores Shinichi Tsutsumi, Ken Yasuda y Kiichi Nakai prestarán sus imágenes y voces al elenco de personajes principales del juego, con Kazuhiro Nakaya doblando al personaje principal, Ichiban Kasuga.

Yakuza: Like a Dragon presenta un nuevo personaje protagonista principal por primera vez desde el inicio de la serie hace más de una década: Ichiban Kasuga. Se trata de un miembro de la yakuza de bajo nivel que busca demostrar su valía; el juego prosigue su historia y la de su heterogénea banda de inverosímiles aliados en su intento de ascender desde la miseria hasta la opulencia en un moderno drama humano.

Yakuza: Like a Dragon es mucho más que un nuevo capítulo de la serie Yakuza. Al igual que el nuevo título en inglés, Yakuza: Like a Dragon es una completa reinvención de la franquicia, un hito que coincide con el decimoquinto aniversario de la saga. La mayor parte del juego estará ambientada en la localización de Ijincho en Yokohama realizada minuciosamente y a gran escala, donde los jugadores explorarán una vertiente completamente nueva de Japón jamás vista en la saga. Y no solo eso, además el sistema de combate de Yakuza: Like a Dragon se ha sometido a una importante revisión, combinando la acción de peleas ya establecida en Yakuza con un sistema de batalla RPG por turnos.

Acerca de the Yakuza / Ryu Ga Gotoku Series

Con más de 12 millones de unidades vendidas en todo el mundo desde su creación en 2005, la saga Yakuza / Ryu Ga Gotoku fue creada con el concepto central “entretenimiento dirigido a audiencias maduras” en mente, la saga retrata la vida de las personas reconocibles viviendo en los distritos de luces rojas de Japón. Ryu Ga Gotoku Studio destaca por llevar los jugadores la verdadera realidad del Japón moderno al tiempo que explora temas de amor, humanidad y traición, creando una experiencia de juego única en el entretenimiento digital.

Yakuza: Like a Dragon se estrenará en Occidente en 2020 en el sistema de entretenimiento PlayStation®4.