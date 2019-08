Los combates en The Surge 2 – Tráiler

Los impactantes combates en un nuevo tráiler en el videojuego The Surge 2 En la jungla urbana de Jericho City serás perseguido por todos.

The Surge 2 llevará los combates extremos del intenso RPG de acción de ciencia ficción a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 24 de septiembre, ¡queda menos de un mes para su lanzamiento! La profundidad, el desafío y la elección del estilo de juego definirán el combate en The Surge 2, protagonista del nuevo tráiler publicado en el día de hoy por Deck13 y Focus Home Interactive que puedes ver en el siguiente enlace:

Comienza tu camino para dominar The Surge 2 perfeccionando tus habilidades en la entrega original The Surge, disponible de forma gratuita en la plataforma Steam hasta el 29 de agosto. El juego y sus contenidos descargables se pueden adquirir con un 75% de descuento hasta el 29 de agosto.

En The Surge 2 te ves empujado hacia Jericho City, una megaciudad distópica de ciencia ficción bajo cuarentena, donde varias facciones pugnan por la dominación sobre los diversos distritos. En esta jungla urbana, serás perseguido por todos, desde los cultistas religiosos hasta los nanomonstruosidades, por lo que debes adoptar la ley más antigua conocida por la humanidad: evolucionar para sobrevivir. Cuando te enfrentes a un enemigo, apunta a partes específicas de su cuerpo y corta la parte tecnológica que necesitas para tu exoesqueleto.

El combate es intenso. Con 80 armas entre las que elegir, el sistema de mecánica direccional Parry, las técnicas para esquivar, los drones y un amplio elenco de brutales movimientos de ejecución, puedes abordar el combate de una manera que se adapte a tu estilo de juego. Carga y golpea a tus enemigos hasta someterlos con tus guantes o pica como una avista utilizando tu lanza.

Los usuarios que reserven con antelación el juego en las cadenas de tiendas adscritas a las promociones recibirán el Pack de Equipamiento URBN en forma de contenido descargable gratuito. Ya está en marcha la campaña de reserva anticipada del juego, incluida la Edición Limitada, en las cadenas de tiendas adscritas a la promoción. El original The Surge es gratuito hasta el 29 de agosto en Steam y se puede adquirir con hasta un 75% de descuento.