La edición en formato físico de No Man’s Sky Beyond estará disponible el próximo 11 de septiembre

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que el videojuego de exploración No Man’s Sky contará, el próximo 11 de septiembre y con motivo de su nueva actualización Beyond, con una nueva edición en formato físico Blu-ray a un precio de venta recomendado de 29,99€ en los puntos de venta habituales.

Beyond es la nueva actualización gratuita del título desarrollado por el estudio británico Hello Games que, entre otras características, incluye soporte para PlayStation®VR. En este sentido, No Man’s Sky puede ser disfrutado con el mando DUALSHOCK®4 o con los dispositivos PlayStation®Move (PS Move). De hecho, todas las posibilidades del videojuego están disponibles para PlayStation®VR, tanto la construcción y exploración, como la conducción de vehículos. De esta forma, y gracias a los mandos PS Move, los jugadores podrán utilizar las manos para agarrar el volante del buggy, o accionar las palancas de potencia y maniobra de las naves, aumentando considerablemente la inmersión y la experiencia jugable. Por otro lado, la experiencia en realidad virtual puede ser configurada libremente, ya sea a través del movimiento libre o mediante teleportación.

Además, explorar un mundo alienígena por primera vez, la construcción de bases, la economía, los combates espaciales y el extenso comercio se completan con la inclusión de un nuevo espacio social compartido llamado el Nexo. En él, todos los jugadores podrán reunirse con sus amigos o con desconocidos, en grupos de hasta doce usuarios, para embarcarse en arriesgadas misiones conjuntas, alardear de equipamiento o, simplemente, visitar la enorme base en la que han trabajado otros jugadores.

También se han añadido otras novedades, como las recetas y la posibilidad de cocinar alimentos, nuevas especies de aliens o la habilidad de domar y cabalgar criaturas alienígenas.

La nueva edición en formato físico Blu-ray de No Man’s Sky estará disponible a un precio recomendado de 29,99€ y PEGI 7 el próximo 11 de septiembre en los puntos de venta habituales.

Para más detalles, visita el Blog oficial de PlayStation