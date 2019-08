Los fans de Call of Duty podrán participar en la Alpha Test abierta de Call of Duty: Modern Warfare 2v2 por la gamescom 2019

Queremos compartir con vosotros las últimas noticias de Call of Duty: Modern Warfare, con motivo de la celebración de Gamescom. Sólo durante un fin de semana, podrás jugar a la Alpha 2v2 de Call of Duty®: Modern Warfare® a partir del 23 de agosto, sólo en PS4. Y el 12 de septiembre, prepárate para la Beta.

Call of Duty: Modern Warfare estará disponible del 23 al 26 de agosto en PlayStation 4 y no se necesitará ningún código para acceder a ella. Los jugadores que la prueben podrán jugar en 5 mapas: Speedball, King, Pine, Docks y Stack.

A partir del viernes 23 de agosto, los fans de Call of Duty podrán participar en la Alpha Test abierta de Call of Duty: Modern Warfare 2v2 por la gamescom, que estará disponible de forma gratuita para todos los jugadores, y de forma exclusiva en Playstation 4. La Alpha contará con cinco mapas diferentes 2v2, incluyendo dos mapas nunca vistos hasta el momento. No se requiere reserva del título, ni PlayStation Plus para acceder a la Alpha Test.

Tráiler de la Alpha:

Call of Duty: Modern Warfare llegará el próximo 25 de octubre a PlayStation 4, Xbox One y PC. Durante el día de hoy hemos presenciado un nuevo vídeo del juego enfocado en la adición de la tecnología Ray-Tracing. Podemos ver con detalle cómo la tecnología NVIDIA GeForce RTX ofrece increíbles gráficos foto-realistas a la versión de Modern Warfare en PC:

Los fans de Call of Duty que no puedan esperar para hacerse con las novedades de Modern Warfare en lo referente a prendas de vestir, gorras, artículos coleccionables y otros accesorios, podrán visitar la página web DRKN.com para realizar su reserva, así como acudir al EMP Booth (Retail Hall 5.2, Booth B041) y a la Activision Merchandise Store (Game Legends Booth) (Retail Hall 5.2, Stand C029) de la feria Gamescom.

Sigue las últimas noticias de Modern Warfare en Gamescom a través del Blog oficial de Activision: https://blog.activision.com/call-of-duty

Falta de un par de meses para el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare, hoy hemos descubierto nuevas noticias en lo referente a la próxima entrega de Infinity Ward. Call of Duty: Modern Warfare llegará el próximo 25 de octubre a PlayStation 4, Xbox One y PC.