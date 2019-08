Watch Dogs: Legion es un juego de acción y aventura desarrollado por Ubisoft Toronto y publicado por Ubisoft. Se lanzará para Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One y Google Stadia el 6 de marzo de 2020. Será la tercera entrega de la serie Watch Dogs y la secuela de Watch Dogs 2. En esta ocasión nos traslada a una Londres distópica que ha sucumbido y cambiado radicalmente por los efectos del Brexit y una corporación obsesionada por la videovigilancia. Con un sistema de muerte permanente, Watch Dogs Legion estrena la posibilidad de poder encarnar a gran número de hackstivistas completamente diferentes

Ubisoft ha distribuido un nuevo tráiler de Watch Dogs: Legion desde la gamescom 2019 y la retransmisión especial del Stadia Connect, en el que se han presentado todas las novedades de la plataforma de streaming de Google. Titulado Welcome to the Resistance, nos invita a conocer a los diferentes personajes jugables que aparecerán en el videojuego, así como sus posibilidades jugables.

Gamescom 2019: Watch Dogs: Legion de Ubisoft. Trailer del juego

Watch Dogs Legion para PlayStation 4 y Xbox One. En un futuro cercano, Londres afronta su colapso: un estado de vigilancia total oprime al pueblo, fuerzas militares privadas controlan las calles y un sindicato criminal muy poderoso abusa de los más vulnerables.

El destino de Londres depende de ti y de tu habilidad para contraatacar. Bienvenidos a la Resistencia.

LONDRES, UN MUNDO ABIERTO

Explora un mundo abierto enorme y visita los lugares más emblemáticos de Londres.

JUEGA CON CUALQUIER PERSONAJE

Experimenta un gameplay nunca visto antes. Cualquiera que veas puede unirse a tu equipo y cuenta con una historia, personalidad y habilidades únicas.

HACKEAR ES TU ARMA

Haz de la infraestructura tecnológica de Londres tu arma. Hackea los drones de combate armados, despliega robots araña sigilosos, derriba enemigos mientras te ocultas utilizando una capa de realidad aumentada y mucho más.

ÚNETE A TUS AMIGOS

Trae a tu equipo en línea y une fuerzas con hasta tres amigos mientras os movéis con libertad y exploráis el mundo juntos o hacéis misiones cooperativas y completáis retos de contenido endgame.

En un futuro cercano, Londres se enfrenta al colapso: La gente está oprimida por un estado de vigilancia total, las fuerzas privadas militares controlan las calles, y un sindicato criminal muy poderoso está atacando a los vulnerables. El destino de Londres depende de ti, y tu habilidad de reclutar a la resistencia para hacerles frente.

WATCH DOGS LEGION cuenta con un gameplay nunca visto antes que te permite reclutar y jugar con cualquiera que veas en la icónica ciudad de Londres. Cualquiera de todos los personajes que aparecen en el mundo abierto son jugables, y cada uno tiene una historia, personalidad, y habilidades que te ayudarán a personalizar tu propio equipo. Usa tus personajes online y une fuerzas con amigos para recuperar Londres en misiones cooperativas de cuatro jugadores, desafíos end-game y eventos diarios.

Watch Dogs Legion estará disponible el próximo 6 de marzo de 2020, tanto en Google Stadia y PC como en PS4 y Xbox One