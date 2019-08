El nuevo universo multijugador de Call of Duty: Modern Warfare

El nuevo universo multijugador de Call of Duty: Modern Warfare presenta la experiencia multijugador definitiva.

La Beta abierta de Modern Warfare llegará en septiembre, e incluirá opciones crossplay.

Los fans ya pueden realizar la reserva el juego, y obtener acceso anticipado.

Activision e Infinity Ward han presentado el nuevo universo multijugador de Call of Duty: Modern Warfare, con el estreno de un emocionante tráiler. Con una fecha de lanzamiento prevista para el 25 de octubre,Call of Duty: Modern Warfare reunirá a los fans de la acción en primera persona, a los seguidores de Call of Duty y a muchos otros jugadores, en el espacio multijugador definitivo. Los primeros detalles del modo multijugador de Modern Warfare han sido presentados por algunos de los streamers más conocidos del mundo, en una exclusiva retransmisión en directo, en la que los espectadores han disfrutado de su primer contacto con el nuevo modo multijugador online. Además, se ha anunciado que el próximo mes la Beta de Modern Warfare estará disponible para todos los jugadores.

Galardonado con el premio de “Mejor Multijugador Online” por los Game Critics Best del E3 2019, el modo multijugador de Modern Warfare ofrece una experiencia online emocionante, además de un nuevo nivel de juego estratégico y táctico. Los jugadores podrán disfrutar de nuevos espacios de juego que redefinen el multijugador de Call of Duty y que van, desde la acción rápida, a las experiencias 2vs2 de Tiroteo, pasando por el tradicional juego multijugador 6vs6, y otros modos de juego que admiten 10vs10 y 20vs20; además de nuevos mapas y combates, como Ground War, un épico modo a gran escala que admite más de 100 jugadores. Y, esto es solo el principio para los fans de Modern Warfare.

Con una revisión completa del armamento, y el mayor número de opciones en la historia de Call of Duty, los jugadores podrán equipar a sus operadores multijugador para cada combate, con opciones de personalización sin precedentes en el nuevo sistema Gunsmith. Modern Warfare cuenta con mejoras en las imágenes, el sonido y el montaje de las armas. Además, las mecánicas de gameplay, incluyendo el daño producido por las balas, la apertura de las puertas o las opciones de juego gracias a las gafas de visión nocturna (NVG), ofrecen una experiencia táctica sin precedentes.

“Nuestro objetivo con Modern Warfare es el de reunir a todos los jugadores desde el primer día,” ha mencionado Patrick Kelly, Director Creativo y corresponsable de Infinity Ward. “Eliminamos el pase de temporada; ofrecemos una selección de mapas gratuitos, gran cantidad de contenido disponible tras el lanzamiento y, además, estamos desarrollando la opción de crossplay. Los fans podrán disfrutarlo por sí mismos con la disponibilidad de la Beta el mes que viene. Hoy es un nuevo día para el modo multijugador de Call of Duty, y esto es sólo el principio, tenemos muchas noticias que estamos deseando compartir.”

Además de presentar el modo multijugador, Infinity Ward también ha anunciado la Beta abierta de Modern Warfare, que incluye crossplay durante su segundo fin de semana, dando a los jugadores la posibilidad de disfrutar del título antes de su lanzamiento el 25 de octubre. Ya puede reservarse el juego, recibiendo así acceso anticipado a la Beta de Modern Warfare.

Beta exclusiva para PlayStation 4

12 – 13 de septiembre (Acceso anticipado, PlayStation 4)

14 – 16 de septiembre (Beta abierta, PlayStation 4)

Beta crossplay

19 – 20 de septiembre (acceso anticipado PC y Xbox One; Beta abierta PlayStation 4)

21 – 23 de septiembre (Beta abierta, PlayStation 4, PC, Xbox One)

“Nuestro objetivo con Modern Warfare ha sido el de crear una experiencia completamente nueva, y el modo multijugador Call of Duty más variado, personalizable y realista hasta la fecha,” ha indicado Geoff Smith, Director de la experiencia multijugador en Infinity Ward. “Queremos que los jugadores se diviertan una y otra vez con sus amigos, con una acción nueva pero, al mismo tiempo familiar, cada vez que entras en el juego.”

Call of Duty: Modern Warfare presenta un nuevo motor, que brinda una experiencia inmersiva y fotorrealista. La nueva tecnología utiliza los últimos avances en ingeniería visual, incluido un sistema basado en la física que permite fotogrametría de vanguardia, un nuevo sistema de transmisión híbrido basado en mosaicos, y un nuevo sistema de reproducción PBR (Physically-Based Rendering), iluminación volumétrica, 4K HDR, DirectX Raytracing (PC) y mucho más, así como un nuevo canal GPU. La representación espectral proporciona radiación térmica e identificación por infrarrojos tanto para la imagen térmica del juego, como para la visión nocturna. A nivel técnico, el jugador podrá disfrutar de un sistema de animación de vanguardia, junto a nuevas herramientas de audio incluyendo Dolby ATMOS, en plataformas compatibles, y lo último en efectos de simulación de audio.

Call of Duty: Modern Warfare cuenta con un lanzamiento a nivel global previsto para el próximo 25 de octubre en PlayStation 4, Xbox One y PC. El título presenta una versión para PC totalmente optimizada, desarrollada en colaboración con Beenox, que estará disponible exclusivamente en Blizzard Battle.net®, la plataforma de juegos online de Blizzard Entertainment. Call of Duty: Modern Warfare publicado por Activision, una subsidiaria propiedad de Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), y cuyo desarrollo se encuentra liderado por el galardonado desarrollador Infinity Ward, con soporte adicional de Beenox, High-Moon Studios y Raven Software.