A.O.T. 2: Final Battle. Una colosal entrega de acción basada en el fenómeno anime mundial. Con más de 40 personajes jugables, más armamentos y modos de juego.

En el día de hoy, KOEI TECMO Europe ha lanzado de forma oficial A.O.T. 2: Final Battle, la última entrega de su colosal saga de juegos de acción, basada en fenómeno anime mundial “Attack on Titan”. Los jugadores están invitados a equiparse con su Equipo Maniobra Omnidireccional y luchar contra los devastadores Titanes en el sistema de entretenimiento PlayStation®4, Nintendo Switch™, en la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X, y en versión formato Windows PC a través de la plataformaSteam®.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento en el siguiente enlace:

https://youtu.be/m125_1Pioys

A.O.T. 2: Final Battle ofrece nuevos y emocionantes modos de juego para los jugadores, permitiéndoles experimentar la cautivadora narrativa de la historia de la tercera temporada del anime y desarrollar su propio regimiento para recuperar tierras de los Titanes. En el Modo Episodio de Personaje,los usuarios seguirán el argumento de la Temporada 3 en las tres diferentes líneas temporales: el Regimiento de Exploradores, los Cadetes de la Tropa 104 y los Guerreros,presenciando la trama central a través de los ojos de personajes clave. En el Modo Recuperación de Territorio,los aspirantes a comandantes, pueden crear su propio equipo de ensueño, utilizando a cualquiera de los más de 40 personajes jugables de la lista para adentrase fuera de los muros y luchar para reclamar las tierra de vuelta para la humanidad.

Los exploradores recibirán un abundante equipamiento para enfrentarse a los titanes de todos los tamaños y formas. El Slashing Gear de eficacia probada utiliza las espadas para infligir gran daño a las partes del cuerpo. Aquellos que prefieran los ataques de larga distancias pueden equiparse en cambio con el mortal Shooting Gear; con dos pistolas que infligen rápido daño de fuego. El Thunder Spear y el Gatling Gun también están disponibles para aquellos que necesitan lidiar con grandes cantidades de destrucción espectacular.

Aquellos que se unan a la refriega en A.O.T. 2: Final Battletodavía pueden obtener una gran variedad de bonificaciones por la adquisición anticipada. Los que adquieran el juego en el primer mes desde su lanzamiento recibirán las vestimentas “Queen of Historia” para Christa, “Young Male Coat” para Kenny, “Plain Clothes (Underground City)” para Levi y “One-piece Dress” para Mikasa. Simplemente vista la tienda digital de la plataforma correspondiente y canjea los trajes gratuitos en tu cuenta antes de finales de julio de 2019.

A.O.T. 2: Final Battle está disponible como una pack de actualización para fans que ya dispongan de A.O.T. 2 (permitiéndoles comenzar la batalla en la Temporada 3), o como juego independiente para aquellos que comiencen de cero, ofreciendo toda la acción de la temporadas 1 a la 3 en un lote completo.

A.O.T. 2: Final Battle ya disponible enel sistema de entretenimiento PlayStation®4, Nintendo Switch™, Xbox One, el sistema de entretenimiento y videojuegos todo en uno de Microsoft, y en formato digital para Windows PC a través de Steam®.