Votación del usuario: 4.85 ( 2 votos)

Análisis del videojuego de Crash Team Racing Nitro-Fueled. Crash Bandicoot y compañía regresan a las carreras de karts con un lavado de cara que los adapta a la generación actual en PS4, Xbox One y Switch. Crash ya está listo para que sus fans disfruten con Crash™ Team Racing Nitro-Fueled, disponible para PlayStation® 4, PlayStation® 4 Pro, Nintendo Switch™, y la familia de dispositivos Xbox One de Microsoft, incluyendo Xbox One X. Además, a partir del 3 de julio, los usuarios podrán disfrutar de contenido adicional gratuito correspondiente al modo Gran Premio, que incluirá, en cada nueva temporada, pistas temáticas, personajes, karts y otros elementos de personalización, que los jugadores podrán obtener cuando se conecten a Internet.

Ya han transcurrido 20 años desde que Naughty Dog publicó la cuarta entrega de la saga de Crash Bandicoot a PS1, dónde el marsupial y todos sus compañeros subieron a sus respectivos karts. Desarrollado por Beenox y publicado por Activision, compañía subsidiaria de Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI), Crash Team Racing Nitro-Fueled ha sido desarrollado desde cero, y remasterizado partiendo del juego original CrashTM Team Racing, trayendo así los personajes, karts, escenarios y arenas originales, a las nuevas consolas y con gráficos HD

Beenox Studios y Activision traen de vuelta a CTR: Crash Team Racing y Crash Nitro Kart a la generación de consolas actual (PS4, Xbox One y Nintendo Switch) con un lavado de cara que les sienta muy bien. Lo hemos estado jugando en compañía de la familia y podemos decir que es un juego divertidísimo.

La jugabilidad es su premisa. La dinámica del videojuego es similar al original, la cual consistía en disputar distintas modalidades de carreras junto a una serie de contrincantes a los que se puede atacar mediante diversas armas, vuelve a estar presente la característica principal de la saga de carreras de Crash por la que se pueden activar múltiples tipos de turbo a través de los saltos sincronizados y los derrapes.

Los objetos tradicionales regresan en esta nueva entrega. Burbujas protectoras, cajas de TNT y Nitro, turbos, esferas eléctricas que afectan a quién va en cabeza, cohetes y más. Todo un arsenal con tal de fastidiar a los demás y obtener ventajas jugables que pueden decidir quién gana en el último momento. También contamos con las frutas Wumpa.

Un truco de Crash Team Racing Nitro-Fueled es que podremos enlazar muchos derrapes seguidos para estar constantemente con una velocidad mayor con los turbos.Para hacerlo tendremos que pulsar el botón R1 (en la versión de PS4) y en cuanto el humo del tubo de escape se torne negro, pulsar L1 sin soltar el otro botón.

Los personajes jugables en Nitro-Fueled incluye a todos los corredores que aparecen en Crash Team Racing y Crash Nitro Kart.

Los gráficos son un delicia de color, fieles al original, pero muchos mas vistosos, coloristas y detallistas. La tasa de frames por segundo se mantiene estable. Al final el apartado visual presenta una clara mejora respecto a las formas más poligonales de los títulos originales.

El sonido y música también están a la altura de juego. La banda sonora es actual y se mantiene fiel a las pistas de audio, sonidos y demás originales que muchos recordamos de hace 20 años. También es de agradecer el hecho de que el juego cuente con un cuidado doblaje al español.

El juego tiene varios modos de juego que nos darán horas de diversión.

El primero de ellos, el modo aventura, supone una experiencia trasladada desde CTR a la que se le han incorporado diversas novedades. Entre estas encontramos la posibilidad de cambiar a nuestro antojo de personaje y personalizar su kart. Trata la historia del torneo de Oxide, en la que distintos corredores tanto del bando de los villanos como de los héroes se reúnen para hacer frente al desafió extraterrestre de un tercer bando, el equipo Oxide liderado por Nitrous Oxide.

El modo de carrera individual es ideal para los jugadores casuales.Un modo de exhibición en el cual se disputan carreras en los distintos escenarios disponibles, con cualquiera de los corredores.

El modo versus es el modo de carrera en el que diversos jugadores humanos compiten bajo condiciones de juego especificas de las carreras.

El modo torneo para juego individual y multijugador, distintos jugadores compiten con la Inteligencia Artificial en un conjunto de mapas en un torneo.

El modo Contrarreloj los jugadores recorren los mapas en modalidad estándar simplificada sin poderes, para establecer los mejores tiempos, los jugadores pueden guardar la reproducción de sus carreras como fantasmas para competencias contra uno mismo.

Modo Batalla: Modo de juego en el que los jugadores compiten en mapas especiales diseñados específicamente para batallar con los superpoderes en una competición en la que los jugadores que acierten primero cierto numero de golpes a los otros competidores ganan.

Modo Gran Premio, que incluirá, en cada nueva temporada, pistas temáticas, personajes, karts y otros elementos de personalización, que los jugadores podrán obtener cuando se conecten a Internet

Al final son muchos modos de juego para disfrutar.

Otra novedad en la experiencia CTR son las exclusivas animaciones de podio disponibles para ciertas skins, lo que hace que celebrar la victoria sea aún más divertido. Los jugadores podrán conseguir elementos de personalización disfrutando del Modo Aventura, así como haciendo uso de las Monedas Wumpa cuando estén conectados a Internet, dentro del Pit Stop del juego

“La espera ha terminado, y no podríamos estar más emocionados con la carrera de inauguración de Crash Team Racing Nitro-Fueled «, ha indicado Thomas Wilson, Co-Studio Head en Beenox. “Hemos puesto mucho cariño y atención en el desarrollo de este juego, para que sea disfrutado por los fans del Crash Team Racing original de hace 20 años, y por los que se acercan a él por primera vez, y buscan divertirse con una experiencia de karting moderna. Ser fieles a los títulos CTR originales, mientras incluíamos más contenido, no fue posible en la primera generación de consolas y ahora, ¡ha sido un verdadero placer hacerlo realidad!”

Conclusión: Crash Team Racing Nitro-Fueled es un juego super divertio de karts para disfrutar en tu consola. Incorpora el juego multijugador en línea y muchas horas de diversión en la familia. Crash Team Racing Nitro-Fueled consigue trasladar la experiencia clásica a la generación actual de consolas con un gran un lavado de cara pero manteniendo la esencia y sobre todo la jugabilidad para grandes y pequeños.

El videojuego se anunció en la The Game Awards el 6 de diciembre de 2018 y se ha lanzado para PlayStation 4 , Nintendo Switch y Xbox One el 21 de junio de 2019