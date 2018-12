Los mejores juegos de Nintendo Switch según Nintendo. Los niños son los que con más ganas esperan la fiesta de la Navidad. La ilusión de la magia de esta época y las luces que llenan casas y calles, comercios y ciudades, hacen que disfruten con cada actividad y, sobre todo, que cuenten los días para la llegada de Papá Noel y los fantásticos Reyes Magos.

Hace unos días estuvimos con Nintendo. Estas navidades con la oferta de Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe van a disparar las ventas de su consolas híbrida. Nintendo Switch combina la potencia de una consola doméstica y la movilidad de las consolas portátiles: los jugadores podrán continuar la partida donde quiera. En casa, la consola descansa sobre una base conectada a la televisión, lo que permitirá jugar con amigos y familia. Al retirar la consola de la base, se iniciará el modo portátil en una pantalla de alta definición. Al final es tener dos consolas en una. Cosa que a los fans de Nintendo nos ha gustado mucho.

La división española de Nintendo presenta uno de sus nuevos productos para estas Navidades, un pack donde tendremos tanto la consola como el juego en digital.

Nintendo España ya piensa en las Navidades. La división nacional de la gran N ha presentado un nuevo producto que ya se confirmó semanas atrás para otros territorios europeos: Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe por 329,95 euros, el precio que hasta ahora se tenía solo por la consola.

Tal como vemos, el bundle incluirá tanto la consola en sí misma como el correspondiente dock (que sirve a modo de base de carga y conmutador para llevar la señal al televisor), cable HDMI, Adaptadors a corriente, un par de Joy-Con en su modalidad de color rojo neón/azul neón y un grip para estos.

Además Nintendo nos recomienda los siguientes juegos para estas navidades: Por lo que si estas pensando en tener una consola para casas y otra para ir de viajes, esta puede ser una solución

Super Smash Bros Ultimate (69,99 euros)

Super Smash Bros. Ultimate es un videojuego de lucha de la serie Super Smash Bros. desarrollada por Bandai Namco Games y Sora Ltd. y publicado por Nintendo. Este salió a la venta para Nintendo Switch a nivel mundial el 7 de diciembre de 2018

Hace unos días os dejamos nuestro análisis para el Super Smash Bros. Ultimate

Una de las cosas que más ha llamado la atención de este nuevo título es, sin lugar a dudas, la inclusión de un modo aventura, “El mundo de estrellas perdidas”, donde comenzamos manejando a Kirby y tenemos que hacer frente a Lúmina, enemigo de todo el plantel de Smash.

La inclusión de este modo aventura ha sido toda una sorpresa, pues la anterior entrega de la saga, la de Wii U y 3DS, no tenía nada semejante, por lo que tenemos que remontarnos a Super Smash Bros. Brawl, título que salió en Wii en el año 2008, para encontrar algo semejante.

Para nosotros es el juego de estas navidades para Switch

Pokémon Let’s Go, Eevee o Pikachu (59,99 euros)

Regresa a la región de Kanto en Pokémon: Let’s Go, Pikachu! y Pokémon: Let’s Go, Eevee! y revive la clásica aventura Pokémon de una forma completamente diferente.

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Pokémon: Let’s Go, Eevee!, desarrollados por Game Freak para Nintendo Switch, representan el regreso al RPG clásico de la saga. Regresaremos a la región de Kanto para sumergirnos en esta nueva serie derivada de la saga principal a modo de híbrido entre RPG y GO, con quien mantendrá cierta conectividad. Asimismo, se ha anunciado un periférico con el que trasladar la experiencia, similar a Pokémon GO Plus.

Un nuevo y emocionante RPG de Pokémon para Nintendo Switch!

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! y Pokémon: Let’s Go, Eevee! llevan la experiencia de un RPG clásico a Nintendo Switch con una mecánica de juego lo suficientemente sencilla como para que los jugadores más nóveles disfruten de su primera incursión en Pokémon. Al mismo tiempo, los Entrenadores más veteranos encontrarán no pocos retos para poner a prueba su destreza.

Los juegos también cuentan con un modo para dos jugadores simultáneos para que puedas disfrutar del viaje con un amigo. Y, además, incluyen una función de comunicación con Pokémon GO, con lo que los jugadores del célebre juego para móviles podrán disfrutar aún más.

¡Atrapa Pokémon como nunca hasta ahora!

La Poké Ball Plus (a la venta por separado) es un dispositivo con forma de Poké Ball que puedes usar para jugar a Pokémon: Let’s Go, Pikachu! y Pokémon: Let’s Go, Eevee! en lugar del Joy-Con, ¡y con el que podrás lanzar Poké Balls en el juego con un golpe de muñeca! Además de contar con controles de movimiento, este mando se ilumina con distintos colores, vibra y emite sonidos.

La Poké Ball Plus te permite sacar de estos juegos a tu Pokémon favorito para llevártelo de paseo por el mundo real. Además, funciona como un Pokémon GO Plus al jugar a Pokémon GO.

La franquicia Pokémon sigue creciendo, envuelta en un inevitable proceso de cambio que ya inició Pokémon go hace dos años y medio. Veremos cómo las referencias a este se suceden una y otra vez, y es que ha servido como pequeña evolución portátil para una saga que se está adaptando a nuevos tiempos y, por supuesto, a nuevas audiencias.

Pokémon: Let’s go, Pikachu! y Pokémon: Let’s go, Eevee!, a su vez, son el aperitivo de algo más grande que está por llegar en este próximo 2019 y que tiene como misión domesticar a los jugadores más veteranos introduciendo una serie de cambios y enseñando una nueva forma de jugar para los que llegan y que se enfrentan por primera vez en una franquicia con veinte años de historia.

Una nostálgica transición basada en la primera aventura Pokémon que marca un punto de inflexión en la franquicia, que hoy repasamos aquí. No es una evolución de Pokémon go, ni tampoco un remake puro y duro de aquella primera edición amarilla. Es un poquito de cada uno y nos invita a una reflexión del concepto, que incluso con los recortes de algunas de las características de siempre, siendo fiel a su esencia original. Nintendo Switch recibe uno de sus lanzamientos más importantes del año, así que… ¡hazte con todos!

Mario Kart 8 Deluxe (59,99 euros)

Mario Kart 8 Deluxe es un videojuego de carreras desarrollado y publicado por Nintendo para la consola Nintendo Switch. Es la undécima entrega de la serie Mario Kart, novena en consolas de Nintendo, lanzado mundialmente el 28 de abril de 2017. Cuenta con todo lo visto previamente en Mario Kart 8.

Nuevos personajes: Inkling, Rey Boo, Huesitos y Bowsy

Inclusión de circuitos inéditos en el modo batalla

Los pilotos cuentan con el volante inteligente, que ayuda a no salirse de la pista

Hasta 8 pilotos en partidas de multijugador local

Gracias a Nintendo Switch, los aficionados pueden disfrutar de la versión definitiva de Mario Kart 8 para jugar donde quieran y cuando quieran, incluso en partidas multijugador local para hasta ocho pilotos.

Características:

Los populares circuitos y personajes de la versión de Wii U están de vuelta, junto a los circuitos y personajes descargables, y además se unen a la parrilla personajes nuevos: Inkling chico e Inkling chica, de Splatoon; el Rey Boo; Huesitos y Bowsy.

Por otra parte, el modo batalla se renueva por completo con la batalla de globos y el Bob-ombardeo, y con la inclusión de circuitos inéditos como el Parque Viaducto o el Estadio de Batalla, que se unen a viejos conocidos como la Mansión de Luigi (GCN) y el Circuito de Batalla 1 de Super Mario Kart (Super Nintendo Entertainment System).

Ahora se pueden llevar dos objetos simultáneamente, incluidos algunos de anteriores Mario Kart, como el ladrón de objetos Boo y la pluma, que permite saltar en las batallas.

Además, los pilotos cuentan con la ayuda del nuevo volante inteligente, que ayuda a no salirse de la pista incluso en las pruebas de 200 cc. En modo televisor, el juego alcanza una resolución de 1080p.

Super Mario Party (59,99 euros)

Super Mario Party es un videojuego de fiesta desarrollado por Nd Cube y publicado por Nintendo. Se trata de la decimosexta entrega de la serie Mario Party y la undécima de la serie principal, su lanzamiento tanto en Japón como en Estados Unidos fue el 5 de octubre de 2018 para la Nintendo Switch. Es el juego por excelencia para estas navidades.

El juego de mesa se mantiene fiel a la estructura de juego básica con cuatro jugadores que se mueven por turnos sobre el tablero en busca de estrellas

Compite en 80 nuevos minijuegos con muchas maneras diferentes de jugar que hacen uso de los mandos Joy-Con de muchas maneras diferentes

Gran diversidad de modos de juego, incluidos Mario Party (la original sobre el tablero con nuevos tableros para explorar) y Mario Party a dobles (modo de combate cooperativo con movimiento libre por la cuadrícula) entre otros

Prueba Mariotlón en línea, un minijuego online en el que podrás poner a prueba tus habilidades contra otros fans de Mario Party

Nuevas formas de jugar: descubre la Sala de recreo de Toad, en la que dos consolas Nintendo Switch se conectan para jugar en modo sobre mesa.

Nosotros añadimos un quinto juego que aunque ya lleve tiempo para nosotros en un clásico que siempre debes tener en tu Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (54,99 €)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild es el título oficial del videojuego de acción-aventura de la serie The Legend of Zelda, desarrollado por Nintendo EPD, en colaboración con Monolith Soft para Wii U y Nintendo Switch.​ Es la décimo octava entrega de la serie y la tercera en utilizar gráficos en alta definición.

Cinco años después de la última entrega original para sobremesa, el futuro de la serie The Legend of Zelda llega a Nintendo Switch y Wii U replanteando por completo las bases de la saga. Producido por Eiji Aonuma, The Legend of Zelda: Breath of the Wild te sumergirá en un mundo de descubrimiento con un impresionante estilo artístico similar a The Wind Waker o Skyward Sword, una cautivadora banda sonora y una intrigante y melancólica historia. Despierta tras un siglo de letargo, adéntrate en el Hyrule más amplio y abierto jamás creado por las tres grandes Diosas y forja tu propio camino con el orden y aventuras que quieras.

La historia de la familia real de Hyrule es también la historia del cataclismo. Y la historia del cataclismo siempre ha sido la de Ganon. Descubre el enigmático pasado de esta asolada tierra, un mundo entero repleto de aventuras que espera ser explorado, y viaja como Link por bastos campos, espesos bosques y cumbres nevadas bajo el cielo abierto de Hyrule para revelar cómo la oscuridad se impuso sobre la luz.

Características:

Olvida todas las convenciones de The Legend of Zelda y adéntrate en un enorme y abierto Hyrule, lucha contra temibles enemigos, caza feroces bestias y recolecta ingredientes para preparar comidas y elixires con los que subsistir.

Resuelve los puzles que albergan los más de cien santuarios diferentes, ábrete camino entre sus trampas y consigue objetos especiales e ítems que te serán de ayuda en tu recorrido.

Prepárate a conciencia y aprovecha las cualidades de variados atuendos y equipamiento para adaptarte al clima o aprovechar efectos especiales como ser más rápido o más sigiloso.

Pon a prueba tu capacidad estratégica utilizando a tu favor el entorno y elaborando las estrategias adecuadas con las que acabar con enemigos de todas las formas y tamaños.

Como es peligroso ir solo… ¡Lleva un amiibo! The Legend of Zelda: Breath of the Wild es compatible con figuras amiibo de la serie que te otorgarán recompensas en forma de cofres o, con la figura Link Lobo de Twilight Princess, recibe la asistencia del temible animal para luchar contra enemigos o encontrar más fácilmente objetos.

Olvida todo lo que sabes sobre los juegos de The Legend of Zelda. Entra en un mundo de descubrimientos, exploración y aventura en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un nuevo juego de la aclamada serie que rompe con las convenciones. Viaja por praderas, bosques y cumbres montañosas para descubrir qué ha sido del asolado reino de Hyrule en esta maravillosa aventura a cielo abierto.