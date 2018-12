Muestran la Torre Misteriosa, el Castillo Disney, personajes de la Organización XIII y a Stitch como personaje invocable, entre otros.

Square Enix Ltd., y Disney han distribuido nuevo material gráfico de KINGDOM HEARTS III, la esperada entrega que se estrenará el 29 de enero de 2019 para las consolas Xbox One, incluyendo Xbox One X, y el sistema de entretenimiento informático PlayStation 4.

Entre los los materiales se encuentran imágenes de arte y pantallas de la Torre Misteriosa, el Castillo Disney, diversos personajes de la Organización XIII, así como una pantalla que muestra a Stitch, uno de los protagonistas de la película Lilo & Stitch, como personaje invocable dentro del juego.

KINGDOM HEARTS III lleva a los jugadores a vivir la aventura de su vida a través de una amplia gama de mundos.

Desde Big Hero 6 y Frozen de Walt Disney Animation Studios hasta Toy Story y Monstruos S.A.de Pixar Animation Studios, cada mundo trae consigo momentos mágicos, experiencias de juego únicas y personajes clásicos nuevos y antiguos.

KINGDOM HEARTS III se lanzará el 29 de enero de 2019 para las consolas Xbox One, incluyendo Xbox One X, y el sistema de entretenimiento informático PlayStation 4. Más información en:http://www.kingdomhearts.com/