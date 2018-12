Cabela’s The Hunt: Championship el juego de caza número uno en USA y Bass Pro Shops The Strike el juego de pesca más completo hasta la fecha

Cabela’s The Hunt: Championship el juego de cazanúmero en USA y Bass Pro Shops The Strike el juego de pesca más completo hasta la fecha.

Planet Entertainment ha anunciado que ya está en marcha la campaña de reserva anticipada de dos de sus nuevos videojuegos que llegarán a la plataforma Nintendo Switch™ el próximo 14 de diciembre de 2018. Tanto Cabela’s The Hunt: Championship Edition como Bass Pro Shops The Strike: Championship Edition ya se pueden reservar en dos ediciones que incluyen sendos periféricos con un precio de venta recomendado de 59,99 €.

Cabela’s The Hunt: Championship Edition trae de vuelta la saga de juegos de caza número #1 en Norteamérica. Los jugadores experimentarán la emoción de la caza mientras acechan a su presa en algunos de los cotos de caza más famosos de América del Norte. Con modalidad multijugador local, minijuegos arcade y el modo de caza -de temporada, Cabela’s: The Hunt – Championship Edition resultará divertido tanto para los jugadores como para los cazadores.

Con posibilidad de disputar partidas con amigos en el multijugador local, minijuegos arcade y el modo caza de temporada.

Cabela’s The Hunt: Championship Edition trae de vuelta la saga de juegos de caza número #1 en Norteamérica. Los jugadores experimentarán la emoción de la caza mientras acechan a su presa en algunos de los cotos de caza más famosos de América del Norte. Con modalidad multijugador local, minijuegos arcade y el modo de caza de temporada, Cabela’s: The Hunt – Championship Edition resultará divertido tanto para los jugadores como para los cazadores.

Cabela’s: The Hunt – Championship Edition es el juego de caza más emocionante que hay en Nintedo Switch. Experimentarás la emoción de la caza mientras acechas y matas a tu presa en algunas de las zonas de caza más famosas de Norteamérica. Con modos multijugador local, minijuegos arcade y tem-poradas de caza, Cabela’s: The Hunt es divertido para jugadores casual y cazadores por igual.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

* Tres modos de jugabilidad: Los diferentes modos permiten a los jugadores iniciarse rápidamente o jugar en niveles de dificultad más altos durante horas. Cabela’s: The Hunt ofrece modos para ambos, principiantes o jugadores experimentados: Caza Rápida, Temporada de Caza y Desafíos Cabela.

* Verdadera experiencia de caza: Para añadir realismo, cuando el cazador encuentra a su presa, muchos factores entran en juego antes de apretar el gatillo: distancia, olfato, habilidad de acecho y más.

* Variedad de equipamiento: Los jugadores deberán elegir las armas apropiadas, los suministros y

el equipo para acechar con éxito a su presa. El arsenal del jugador incluye rifles, escopetas, armas de mano y arcos, así como una gran variedad de reclamos, aromas, puestos, señuelos, mirillas, un Quad y un GPS para ayudar en su caza.

* Presas épicas: Caza Venado de cola blanca, Ciervo Mulo, Ciervo Cana-

diense y Alces. Hay también “Animales Legendarios” en cada región, codiciados trofeos inclu-yendo King of Bucks (colección de récord de Bass Pro Shops de ciervos de cola blanca), ciervos, osos, pumas, coyotes, lobos, jabalíes, cabras, pavos, patos y más.

* Escenarios realistas: Los cazadores tendrán diez entornos amplios, bonitos y realistas para ex-plorar, cada uno lleno con diversas presas, animales peligrosos, lugares ocultos y misiones rápi-das y divertidas.

* Lugares de caza: Washington, Georgia, Wyoming, Maine, Missouri, Nuevo Méjico, Minnesota, Florida, Alberta y Alaska.

* La Championship Edition incluye el periférico de Rifle Bullseye Pro.

* No incluye el mando Joy Con de Nintendo Switch

The Bullseye Pro-Controller:

El mando tiene la forma de un rifle y es el periférico perfecto para los cazadores digitales.

Bass Pro Shops The Strike: Championship Edition diseñado tanto para veteranos de la franquicia como para novatos, permite a los jugadores explorar 10 lagos únicos sobre nueve rápidas embarcaciones. Utiliza más de 100 auténticos cebos Bass Pro Shops para conseguir once especies de peces diferentes y un pez legendario en cada lago.

Bass Pro Shops The Strike: Championship Edition diseñado tanto para veteranos de la franquicia como para novatos, permite a los jugadores explorar 10 lagos únicos sobre nueve rápidas embarcaciones. Utiliza más de 100 auténticos cebos Bass Pro Shops para conseguir once especies de peces diferentes y un pez legendario en cada lago. Los jugadores pueden disfrutar de 3 modos de juego diferentes que incluyen la Pesca Rápida, Carrera y el Torneo Invitacional Bass Pro Shops, o competir con amigos en minijuegos como carreras de barcas y desafíos de lanzamiento. Los jugadores lanzan la caña, ponen el anzuelo y luchan como si un pez real estuviera al otro lado del sedal. El juego lleva a los jugadores a algunos de los lugares de pesca más famosos de América del Norte y contiene once tipos de pesca Largemouth, Smallmouth, Catfish, y Striped Bass así como también Northern Pike y Muskie. Además, la topografía realista del fondo del lago, los gráficos avanzados y los auténticos equipos de pesca de las tiendas Bass Pro Shops se combinan para ofrecer a los pescadores virtuales la experiencia de pesca más completa hasta la fecha.

Solutions 2 GO estrena Bass Pro Shops® The Strike: Championship Edition en la consola Nin-tendo Switch™. diseñado tanto para veteranos de la franquicia como para novatos, permite a los juga-dores explorar 10 lagos únicos sobre nueve rápidas embarcaciones. Utiliza más de 100 auténticos cebos Bass Pro Shops para conseguir once especies de peces diferentes y un pez legendario en cada lago Los jugadores lanzan la caña, ponen el anzuelo y luchan como si un pez real estuviera al otro lado del sedal. El juego lleva a los jugadores a algunos de los lugares de pesca más famosos de América del Norte y contiene once tipos de pesca Largemouth, Smallmouth, Catfish, y Striped Bass así como también Nort-hern Pike y Muskie. El juego incluye un periférico de caña de pescar.

El juego

Bass Pro Shops The Strike – Championship Edition combina el realismo de los entornos basados en lagos reales, el cautivador gameplay con peces recreados fielmente y su comportamiento frente a cebos que crean una aventura de pesca inmersiva. Los jugadores podrán disfrutar de 3 diferentes modos de juego, incluyendo, Pesca Rápida, Carrera y Bass Pro Shops Invitational Tournament, o competir con amigos en minijuegos como carreras de barcas o desafíos de lanzamiento. El juego lleva a los jugadores a algunos de los puntos más famosos de pesca en Norteamérica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

* Para todos los jugadores: Cuatro modos de jugabilidad entretenida y competitiva. En el Modo Carrera los jugadores deberán entender el equipamiento, la topografía de los lagos y comporta-mientos específicos de los peces para tener éxito.

* Lagos increíbles: Diez de los lagos más importantes de Norteamérica están representados de

forma realista, así los jugadores podrán reconocer los puntos de referencia y encontrar sus zonas favoritas de pesca.

* Abundancia de peces: The Strike presenta una gran variedad de peces de agua dulce, incluyendo lubina negra, lubina de boca pequeña, lubina rayada… Cada lago tiene también peces legendarios de dimensiones de récord que desafiarán hasta a los mejores jugadores y pescadores experimentados.

* Variedad de equipamiento: Los jugadores pueden adaptar su equipamiento yendo a la tienda Bass Pro Shops dentro del juego para elegir señuelos, varillas y carretes. Los jugadores también pueden ganar nuevos barcos venciendo en torneos.

* Estadísticas: The Strike guarda los datos de pesca de los jugadores, desde el número de capturas exitosas, hasta los cebos más populares.

* Clasificaciones online: Los jugadores podrán publicar sus estadísticas de pesca en una clasificación online para que todo el mundo vea sus resultados.

* Los jugadores pueden disfrutar de 3 modos de juego diferentes que incluyen la Pesca Rápida, Carrera y el Torneo Invitacional Bass Pro Shops, o competir con amigos en minijuegos como carreras de barcas y desafíos de lanzamiento.

* Topografía realista del fondo del lago, los gráficos avanzados y los auténticos equipos de pesca de las tiendas Bass Pro Shops se combinan para ofrecer a los pescadores virtuales la experiencia de pesca más completa hasta la fecha.

* Fishing-Controller: La caña de pescar, el carrete y el sedal son parte de la verdadera expe-riencia de pesca. El controlador de pesca Strike finalmente ofrece una verdadera interacción para la simulación de pesca Bass Pro Shops: The Strike – Championship Edition

Cada unos de los juegos esta a la veta por 59.99 euros.