SEGA Mega Drive Classics. Imprescindible para los más nostálgicos amantes de lo retro. Más de 50 clásicos con los que revivir grandes momentos.

Una gran colección de juegos para estas Navidades para los niños y no tan niños. Que recuerdos de juegos.

SEGA Europe Ltd. se complace en anunciar que SEGA Mega Drive Classics ya está disponible en la consola Nintendo Switch™ con un precio de venta recomendado de 29,99 € . Para celebrar el lanzamiento de estos clásicos plenos de nostalgia, SEGA ha estrenado un nuevo tráiler del juego.

https://youtu.be/G9pYMA18ijw

Los fans de lo retro ya pueden disfrutar de más de 50 juegoss sin descanso y en cualquier lugar. Títulos como The Revenge of Shinobi, Streets of Rage 2, Gunstar Heroes, Phantasy Star II, Golden Axe, Sonic the Hedgehog y muchos otros forman parte de la colección.

El estreno trae nostálgicos recuerdos a los fans de los clásicos, pero con características modernizadas añadidas a la colección que podrán disfrutar los usuarios de la generación actual. El multijugador online, los logros, los modos espejo, la posibilidad de rebobinar y guardar que harán que los recién llegados y los más experimentados disfruten sobremanera de estos clásicos.SEGA® Mega Drive Classics™ ya disponible PlayStation® 4, Xbox® One y en la plataforma Nintendo Switch™ con un precio de venta recomendado de 29,99 €.