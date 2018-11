La franquicia celebra 20 años con un reinicio que convence a sus seguidores de siempre. Soul calibur VI, un regreso por todo lo alto.

Llevábamos ya algunos años deseando recibir una nueva entrega de la franquicia Soul calibur y por fin ha llegado en este 2018, momento en el que se celebra su vigésimo aniversario (sin no contamos con Soul edge/Soul blade, su verdadero predecesor, que se publicó en 1995). Lo que nos encontramos aquí es un reinicio, que se encarga de hacernos revivir los acontecimientos de aquella primera vez, aunque con sus ligeros matices.

Llega con algunos de los más grandes personajes que hemos conocido a lo largo de sus casi diez entregas -con 18 luchadores clásicos-, con nuevas incorporaciones -incluidos grandes cameos como el de Geralt de Rivia de The witcher o el de 2B de Nier: Automata– y toda la emoción de los mejores combates “uno contra uno” en su ya habitual sistema de lucha en 3D. A todo esto súmale el control de siempre (con algunos retoques) y el componente nostálgico y te encontrarás con uno de los mejores rooster que recibimos este año.

Jugar solo aún es importante

Hay una fiebre global por el multijugador. Hoy en día, parece que si un juego no tiene opciones on line, no tiene nada. Yo estoy en contra de un concepto así. Defiendo el multijugador, por supuesto, que enriquece la experiencia de cualquier juego. Cuantas más opciones para jugar mejor. Pero sí que es verdad que hay cierto olvido del jugador que prefiere disfrutar de una experiencia individual, sin nadie más, ni a su lado ni en la otra punta del mundo. Lo estamos comprobando en juegos donde ya directamente se omite el modo campaña en pro de un modo en línea. Aquí, en Soul calibur VI, se ha hecho un doble esfuerzo por satisfacer a aquellos que en la mayoría de los casos disfrutamos más jugando solos. Dos modos historia, eso es lo que nos vamos a encontrar, algo que no puedo dejar de aplaudir.

Por un lado tenemos la misión “Balanza de alma”, que nos permite crear nuestro propio luchador en un editor de personajes que nos ofrece una gran variedad opciones para customizar a tu luchador y dotarlo de la apariencia deseada – tan lejos como te permita tu imaginación- y mediante una gran variedad de características. La meta es fácil: alcanzar el máximo nivel, ganar mucho dinero para comprar nuevas armas y alcanzar la gloria en nuestro cometido de encontrar la espada mística. Eso sí, no es un modo excesivamente difícil. De hecho, el juego en sí no lo es. Y después nos encontramos el modo “Crónica de almas”, un modo historia centrado en la historia del personaje de Kilik. Tal vez sea menos variado que el anterior, pero con una carga narrativa más potente que te invitará a querer saber hacia dónde te lleva, además de tener también la posibilidad de completarlo con el resto del plantel de luchadores.

El juego se completa con la opción de “Batalla”, con el modo entrenamiento y su imprescindible tutorial para que aprendas a ser el mejor a los mandos, el ya clásico modo arcade y la posibilidad de personalizar cada combate para jugar solo o contra un amigo o el modo enfentamiento, con diversos tipos de combate. Y si te entran ganas de competir contra algún desconocido siempre puedes recurrir al modo multijugador en línea, que se convierte en una opción estable, que funciona muy bien, sin retardos y con un buen resultado a la hora de encontrar partidas.

Controlando a tu personaje

Como comentaba hace unas líneas, es esencial aprender a controlar los movimientos de tu luchador. Es un juego de lucha con un buen repertorio de golpes y conocer todos los detalles te salvará de un final fatídico en un buen número de ocasiones. Los tutoriales conseguirán que domines la amplia lista de movimientos de los 21 personajes. ¿Difícil de abarcar? Sí, pero como en todo, con práctica constante acabarás disfrutando de tremendos combates que te dejarán con la boca abierta viendo cómo se encadenan todos los movimientos de las más variadas maneras. Y sino siempre te queda recurrir a pulsa todos los botones de forma aleatoria… Aunque sabemos que jugar a lo loco no nos llevará muy lejos…

Esta nueva entrega introduce elementos para las nuevas generaciones que tal vez no sean tan bien vistos por los más veteranos, pero sí necesarios en la evolución de una saga como Soul calibur. Comprobarás que ahora existe una barra de golpes especiales, que se va cargando a medida que el combate avanza y que sirve para potenciar a nuestro luchador. También verás un sistema de enfrentamientos a cámara lenta para determinar quién gana mediante una buena consecución de golpes finales. Es divertido, la verdad, muy visual y espectacular. Un toque random para buscar un equilibrio entre los que calculan todos sus movimientos y los que luchan frenéticamente.

Soul calibur en estado puro

La saga ha vuelto por todo lo alto, esa es la verdad. Nos encontramos ante un reinicio que cumple las expectativas, con un aspecto visual impecable, acompañado de buenas animaciones y una gran fluidez en los combates. Con pequeños detalles que marcan la diferencia, como que las ropas se rasguen durante las batallas, pero tal vez echando de menos algo más de detalle en los escenarios y en los personajes. Su banda sonora es épica, con un buen ritmo y con composiciones que ambientan a la perfección cada batalla.

No hay nada que reprochar a su sistema de combate, que incluso adaptándose a los nuevos tiempos, sabe estar a la altura y nos regala una buena experiencia para los que buscan jugar solos. Su modo on line también cumple con creces ofreciendo una buena experiencia de juego. A esto puedes sumarle una buena plantilla de luchadores, que a mi parecer no se queda corta.

¿Esperabas un gran regreso en la franquicia Soul calibur? Este lo es. Soul calibur VI recoge lo mejor de sus anteriores entregas, las actualiza y acierta, convirtiéndose en una de las propuestas de combate uno contra uno más divertida y variada de las que nos encontramos en esta generación. Esta nueva entrega devuelve la serie al podio de los campeones en el género de la lucha. Y ahora… ¡desenfunda tu espada! ¡Es tu turno!

Soul calibur VI | Bandai Namco entertainment | PS4, Xbox One y PC | 19 de octubre de 2018

La entrada Soul calibur VI, un regreso por todo lo alto se publicó primero en gameLover.