Los videojuegos de Ubisoft para estas navidades. Ubisoft Entertainment es una compañía francesa desarrolladora y distribuidora de videojuegos, fundada en 1986 en Carentoir, en Bretaña con muchos videojuegos de calidad, apuesta por unas navidades de infarto.

Es una compañía que tiene muy buenos juegos para esta navidades. Por lo que si no sabes que regalar, nos hacen las tres siguientes recomendaciones: Starlink: Battle for Atlas, Assassin’s Creed Odyssey y Just Dance 2019.

Nosotros no podemos estar mas de acuerdo

Starlink: Battle for Atlas:

Un juego de acción y aventura espacial en el que los jugadores tendrán que dar rienda suelta a su imaginación y utilizar juguetes modulares, para crear y personalizar sus naves de forma física y liberar el sistema Atlas de un antiguo y malvado ejército robot.

Desarrollado por Ubisoft Toronto, Starlink: Battle for Atlas es un juego de acción-aventura de mundo abierto, que utiliza la tecnología de juguetes modulares para animar a los jugadores a ensamblar y personalizar maquetas de naves espaciales en el mundo real. Cada pieza y cada piloto unido a la nave aparece de forma inmediata en el juego, y los jugadores pueden experimentar con distintas habilidades de pilotos, armas y naves para liberar combos demoledores contra sus enemigos.

En Starlink Battle for Atlas encarnaremos el papel de pilotos interestelares, que buscan liberar el sistema Atlas de un antiguo y malvado ejército robot, la Legión Olvidada Para ello, los jugadores viajarán sin límites a través del mundo abierto del sistema Atlas, descubriendo sus planetas exóticos, cada uno con su propio ecosistema, fauna y secretos, donde les aguardarán increíbles misiones y puzles.

Aquellos que disfruten del juego en Nintendo Switch podrán encarnar al audaz Fox McCloud y pilotar la icónica nave Arwing, equipada con cañones láser, completando así misiones exclusivas en las que encontrarán caras familiares de la franquicia Star Fox.

. · Stadrlink: Battle for Atlas está disponible para Nintendo Switch®, PlayStation®4, y la familia de dispositivos Xbox One (incluyendo Xbox One X), desde el 16 de octubre de 2018.

Assassin’s Creed Odyssey:

Nos lleva a la Antigua Grecia para vivir una aventura épica en la que, por primera vez, los jugadores podrán descubrir y explorar la cuna de la civilización occidental en la piel de una mujer, Kassandra, una mercenaria educada como a un niño espartano que forja su propio destino en la Antigua Grecia.

Durante los últimos tres años el equipo de Ubisoft Quebec* ha estado desarrollando un nuevo y emocionante capítulo para la exitosa saga Assassin’s Creed®. En Assassin’s Creed® Odyssey la acción tiene lugar en la Antigua Grecia, un mundo lleno de mitos y leyendas, y más aún en el siglo V a.C., durante la Guerra del Peloponeso que enfrentó a Esparta con Atenas.

Tomando el control de Alexios o Kassandra, mercenarios de sangre espartana sentenciados a muerte por su propia familia, los jugadores se embarcarán en un viaje épico en el que pasarán de ser parias marginales a leyendas vivas, mientras descubren la verdad sobre su misterioso linaje.

Esta nueva entrega de Assassin’s Creed® incorpora un sistema de diálogo interactivo completamente nuevo que otorga a los jugadores el poder de forjar su propio camino e influir en el mundo dentro del juego, en sus personajes y en su historia, dando forma al futuro de Grecia. Los jugadores pueden personalizar armas y equipo, dominar habilidades nuevas, y tomar parte en batallas masivas entre Esparta y Atenas, en las que cientos de soldados se enfrentan entre sí. El regreso de los combates navales en mundo abierto permite a los jugadores explorar sin límites los mares, modificar sus naves y reclutar a una tripulación con características únicas. Toda Grecia está esperando a ser descubierta y en sus playas prístinas, sus ciudades vibrantes, sus cumbres montañosas, o las profundidades del Mar Egeo, los jugadores se toparán con las figuras y mitos más famosos de la Hélade en el transcurso de su propia odisea.

Just Dance 2019:

Vuelve la franquicia de juegos de baile número 1 de todos los tiempos, que convertirá el salón de nuestras casas en la mejor pista de baile con una lista de 40 temazos para mover el esqueleto sin importar nuestra edad o gustos musicales.

Just Dance, la serie de videojuegos musicales número uno de todos los tiempos* con más de 65 millones de unidades vendidas, vuelve en otoño con Just Dance 2019. En esta nueva entrega se incluyen 40 nuevas canciones entre las que destacan éxitos como “Finesse (Remix)” de Bruno Mars ft. Cardi B, “Havana” de Camila Cabello o “One Kiss” de Calvin Harris y Dua Lipa.

Aquellos jugadores que quieran alargar la fiesta podrán hacerlo accediendo durante un mes de forma gratuíta a Just Dance® Unlimited, el servicio de streaming de baile bajo de manda que se incluye en cada copia de Just Dance 2019*, y que les dará acceso más de 400 canciones extra.

Esta nueva entrega incorpora además un nuevo algoritmo de aprendizaje que analiza las preferencias y hábitos de baile de los jugadores y prepara listas de reproducción y sugerencias de canciones para que la experiencia sea más intuitiva y personalizada que nunca.

Pero no es todo, porque regresan también lo modos de juego World Dance Floor, una pista de baile mundial donde embarcarse en retos multijugador con 120 millones de jugadores, el modo Sweat, que nos anima a bailar para quemar calorías, y el modo Kids, que ofrece a los más pequeños ocho nuevas coreografías diseñadas con la ayuda de expertos en desarrollo infantil.

El juego está disponible desde el 25 de octubre en Europa, en la mayor parte de las plataformas de juego, incluyendo Nintendo Switch™, Wii U™, Wii™, Xbox One, Xbox 360, y PlayStation®4.