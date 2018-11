Rainbow Six Drone Cup 2018, la primera competición profesional del juego que organizamos de forma íntegra desde Ubisoft Spain.

Rainbow Six Drone Cup 2018, la primera competición profesional del juego que organizamos de forma íntegra desde Ubisoft Spain.

Tras el éxito registrado con la primera temporada de la ESL Masters Rainbow Six Siege, Ubisoft® Spain afianza su apuesta por el popular shooter y su papel dentro del panorama competitivo nacional, poniendo en marcha la Rainbow Six Drone Cup 2018, la primera competición profesional del juego organizada de forma íntegra por la filial española.

Se trata sin duda de un gran reto abierto a toda la comunidad española del shooter, que desde hoy y hasta el próximo 25 de noviembre pueden acceder a www.r6dronecup.es para presentar su candidatura para competir en los clasificatorios programados para los días 26, 27 y 30 de noviembre y 1, 3, 4, 7 y 8 de diciembre, y que contarán con un formato BO1 (Best Of 1) a excepción de la final que será a BO3 (Best of 3):

De esta fase clasificatoria surgirán los 4 equipos que se medirán en los playoffs con los 4 mejores equipos de la ESL Masters Rainbow Six Siege, en formato BO3 (Best Of 3) durante los días 20, 21 y 22 de diciembre.

Se trata de un torneo 100% online abierto a toda la comunidad española del shooter, en el que un total de 8 equipos se enfrentarán entre sí para demostrar quién es el mejor dentro del panorama competitivo de Rainbow Six Siege en España. Así, los 4 mejores equipos de la ESL Masters, Movistar Riders, Vodafone Giants, x6tence y Wizards Club accederán directamente al torneo, mientras que los 4 restantes, sin importar si se trata de equipos amateurs o profesionales, accederán a través de una fase clasificatoria que les otorgará la posibilidad de destronar a los mejores.

La gran final será el día 23 de diciembre donde los 2 equipos llegados a través del playoff, competirán en formato BO5 (Best Of 5) por hacerse con el título de primer campeón de la Rainbow Six Drone Cup.

“Desde Ubisoft Spain queremos devolver a la comunidad el apoyo que nos ha mostrado desde el lanzamiento del juego. Si Rainbow Six Siege sigue creciendo en nuestro país es, en gran medida, gracias a ellos, y desde aquí queremos devolverles ese apoyo ofreciéndoles la última oportunidad del año para poner en práctica sus habilidades con el juego a nivel profesional y derrotar a los mejores”, comenta Pablo Abellán, eSports Manager de Ubisoft Spain.

Serán un total de 4 intensas semanas de juego en las que los equipos competirán por una bolsa de premios que asciende a 5.000 euros. Todos aquellos que no quieran perderse la emoción y la tensión propia de las competiciones de Rainbow Six Siege, podrán seguir cada una de las fases del torneo desde sus casas a través del canal oficial de Rainbow Six en Twitch.

Además, todos los fans del popular shooter podrán formar parte del Discord oficial de Rainbow Six Siege en España, donde además de encontrar las últimas novedades sobre el torneo, servirá de punto de encuentro para todos aquellos jugadores que quieran estar al tanto de las últimas activaciones relacionadas con el juego.

Todos aquellos que quieran poner práctica sus habilidades con el juego a nivel profesional y enfrentarse a los mejores equipos del país, tienen hasta el 25 de noviembre para inscribirse accediendo www.r6dronecup.es

Os dejamos un adelanto de la competición en forma de tráiler!