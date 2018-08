World of Warcraft: Battle for Azeroth se convierte en la expansión de World of Warcraft que más rápido se ha vendido en la historia

World of Warcraft: Battle for Azeroth se convierte en la expansión de World of Warcraft que más rápido se ha vendido en la historia.

Los jugadores de todo el mundo, los héroes de la Alianza y de la Horda han respondido a la llamada a las armas y han conseguido que el último lanzamiento de Blizzard Entertainment haya sobrepasado los 3,4 millones de ventas mundiales en un solo día.

PARIS. La semana pasada fue el lanzamiento mundial de Battle for Azeroth y los campeones de la Alianza y la Horda de todo el mundo recibieron una llamada a las armas para luchar junto a su facción. Los héroes se movilizaron en todas partes y hoy Blizzard Entertainment ha anunciado que el 14 de agosto, primer día del lanzamiento de Battle for Azeroth, se vendieron en todo el mundo más de 3,4 millones de copias de la última expansión, batiendo así el récord de ventas en un día de la franquicia y convirtiendo a World of Warcraft en uno de los juegos de ordenador que más rápidamente se han vendido en toda la historia.

«Battle for Azeroth es el capítulo definitivo del conflicto entre la Horda y la Alianza en el corazón de Warcraft y ha sido emocionante ver un número récord de jugadores representando a sus facciones y embarcándose en sus campañas de guerra… Jugadores entre los que también estamos nosotros, por cierto», ha declarado Mike Morhaime, director ejecutivo y cofundador de Blizzard Entertainment. «Pero la expansión solo es el principio de este conflicto. Se avecina más contenido épico en las próximas semanas y estamos deseando que los jugadores experimenten la historia completa a medida que se desarrolla».

Mientras los defensores de Azeroth siguen explorando las nuevas zonas en su búsqueda de aliados y recursos, ya están comenzando los preparativos para el próximo gran enfrentamiento de esta guerra:

En las próximas semanas, los jugadores de Battle for Azeroth podrán luchar en Stromgarde, el primer frente de guerra , en el que 20 jugadores lucharán juntos por el control de un estratégico bastión en las Tierras Altas de Arathi.

, en el que 20 jugadores lucharán juntos por el control de un estratégico bastión en las Tierras Altas de Arathi. El 4 de septiembre, Battle for Azeroth abrirá su primera banda: Uldir . Se trata de una antigua estancia de titanes que alberga los atroces y fallidos experimentos de los dioses antiguos.

. Se trata de una antigua estancia de titanes que alberga los atroces y fallidos experimentos de los dioses antiguos. Además, el 4 de septiembre empezarán la primera temporada de JcJ de la expansión y la primera temporada de mazmorras de piedra angular mítica . La mazmorra de piedra angular mítica incluirá un «afijo de temporada», Infectado, que presentará nuevos retos basados en los corruptos habitantes de la banda de Uldir.

. La mazmorra de piedra angular mítica incluirá un «afijo de temporada», Infectado, que presentará nuevos retos basados en los corruptos habitantes de la banda de Uldir. También estamos trabajando en otras actualizaciones, que ofrecerán más contenido de manera constante, como la capacidad de reclutar humanos de Kul Tiran y trols Zandalari como razas aliadas. Más adelante compartiremos más información sobre las próximas actualizaciones.

Acerca de World of Warcraft: Battle for Azeroth

World of Warcraft: Battle for Azeroth es la séptima expansión del aclamado videojuego multijugador masivo en línea de Blizzard Entertainment. Se avecina una nueva era de guerra entre la Alianza y la Horda y los héroes de Azeroth tienen que embarcarse en un viaje a los reinos perdidos de Kul Tiras y Zandalar en busca de nuevos aliados. Competid contra vuestros rivales por los recursos en dinámicas expediciones insulares, reclutad a las nuevas razas aliadas jugables para vuestra facción y desatad el poder de vuestro equipo con el artefacto del Corazón de Azeroth, entre otras muchas cosas.

World of Warcraft: Battle for Azeroth está disponible tanto en su edición estándar (versiones físicas y digitales; PVP: 44,99 €) como en la Digital Deluxe Edition (PVP: 59,99 €). Esta última contiene un arsenal de extras para varios juegos de Blizzard, incluidas la montura semental Trenzamar (Alianza), la montura ravasaurio engalanado (Horda) y Tortu, la mascota bebé tortoliana, para World of Warcraft; el dorso de carta «Azeroth en llamas» para Hearthstone®; la montura sable de llamas primigenio para Heroes of the Storm®; grafitis de la Horda y la Alianza para StarCraft® II y una colección de objetos cosméticos con temática de las facciones para Overwatch®.

Battle for Azeroth también está disponible en forma de Collector’s Edition, de venta exclusiva en tiendas (PVP: 99,99 €). Además de los objetos para los juegos de la Digital Deluxe Edition, la Collector’s Edition contiene un surtido de botín con temática de las facciones, que incluye un distintivo de lealtad de doble cara de la Alianza y la Horda; las novelas de edición limitada en tapa dura «Elegía» y «Una guerra justa», con ilustraciones exclusivas, y la banda sonora digital de Battle for Azeroth.

Si queréis más información sobre World of Warcraft: Battle for Azeroth, o conocer más detalles sobre las diferentes ediciones disponibles, pasaos por el sitio web oficial de la expansión.