El espíritu de las vacaciones invade tu Nintendo Switch con GO VACATION

Estés donde estés este verano, podrás viajar a un idílico resort vacacional desde tu consola. El juego incluye más de 50 actividades deportivas diferentes que practicar con hasta tres amigos o familiares

Madrid– Tanto si te vas de road trip veraniego como si decides quedarte en casa a disfrutar relajadamente, GO VACATION para Nintendo Switch puede proporcionarte grandes momentos de diversión familiar, en cualquier momento y en cualquier lugar. Disponible desde hoy mismo tanto en versión física en tiendas como en versión digital a través de la Nintendo eShop, GO VACATION lleva a los jugadores a Isla Kawawii, un resort virtual que cuenta con más de 50 actividades diferentes para disfrutar cooperando o compitiendo. Paseos a caballo, paracaidismo, vóley playa y mucho más, de lo que puedes ver un adelanto en el tráiler de lanzamiento de GO VACATION.

Hasta cuatro jugadores pueden participar en estas actividades, y hay una gran variedad de opciones de personalización que desbloquear, tales como atuendos especiales para tu avatar, diferentes vehículos con los que explorar la isla, e incluso diferentes razas de perro. Los jugadores pueden acumular sellos probando las diferentes actividades para obtener acceso a una villa que pueden personalizar y decorar. Además, aquellos que vuelvan de forma regular a isla Kawawii tendrán nuevos desafíos que desbloquear y recibirán nuevos regalos.

GO VACATION te permite jugar con tus familiares y amigos de mil maneras diferentes. Pásale un Joy-Con a un amigo para disfrutar al momento de diversión multijugador en cualquier lugar. Los modos de pantalla partida* o la comunicación inalámbrica local** permiten la participación de hasta cuatro jugadores. Pásalo en grande gracias al control por movimiento en actividades tales como Rafting, Minigolf o Bolas de nieve. Podrás incluso conducir quads, coches deportivos y otros vehículos con los controles por movimiento o con un volante Joy-Con (a la venta por separado).

Con GO VACATION en Nintendo Switch, el espíritu de las vacaciones te acompaña a todas partes.Nintendo Switch es una consola doméstica única, con la característica de que se puede llevar a cualquier parte para continuar jugando fuera de casa, y viene con dos mandos Joy-Con incluidos para disfrutar de la diversión multijugador sin necesidad de nada más que lo que viene en la caja de la consola, haciendo que sea perfecta para jugar donde quieras, cuando quieras y como quieras.

Desde su lanzamiento en marzo de 2017 se han vendido más de 17 millones de Nintendo Switch en todo el mundo, y durante su primer año ha conseguido vender más rápidamente de lo que consiguió un fenómeno como Wii en su respectivo primer año. GO VACATION es el nuevo título que se une al amplio catálogo de juegos para todo tipo de públicos, como Super Mario Odyssey,Mario Kart 8 Deluxe, o la experiencia única en la que crear, jugar y descubrir con Nintendo Labo.

¡Empieza tus vacaciones con amigos o en familia cuando quieras! Hay más de 50 juegos y actividades esperándote en GO VACATION, ya disponible para Nintendo Switch.

Más información:

http://www.nintendo.es/