Fortnite Mobile para Android es uno de los juegos más esperados del momento y, aunque está previsto que llegue este verano, los rumores apuntan a que se presentará el 9 de agosto y, durante un mes, solo se podrá jugar en el Samsung Galaxy Note 9. Algo que algunos no nos ha sentado bien y que seguro que Samsung ha pagado por esa exclusividad para incremetar el deseo para en Note 9.

Fortnite Mobile para Android el 9 de Agosto para el Note 9 y el 23 de septiembre para la gama media y alta de Android.

Fortnite Mobile para Android el 9 de Agosto para la presentación Note 9. Llegará a los usuarios con el lanzamiento del teléfono el 24 de agosto. Según 9to5Google , estará disponible aproximadamente 30 días después del 23 de septiembre para la gama media y alta de Android.

Si realiza un pedido por adelantado del Samsung Galaxy Note 9, recibirá de V-Bucks de $ 100 a $ 150 de forma gratuita. Los V-Bucks se pueden usar para comprar máscaras, bailes, pasos de batalla, planeadores y picos en el juego. Todos estos son cosméticos y no brindan ninguna ventaja en el juego.

Además circula un rumor. Fortnite para Android no se distribuirá a través de la tienda Play Store de Google para evitar la verificación de Google. Si Epic Games decide renunciar a Google Play Store y hacer que los usuarios instalen el juego desde su propio sitio web, pueden usar cualquier solución de compra en la aplicación que deseen y no estar sujetos al recorte de 30% en las ventas que se llevaría Google. Aunque esto no está aún confirmado. Fuente: XDA

Para la vuelta al cole el 9 de septiembre Fortnite Mobile en Android estará disponible para todos los dispositivos Android compatibles. Casi todos lso terminales son de gama media y alta de Android, lo que infdica que el juego usa bastantes recursos.

Fortnite Mobile en su lanzamiento será compatible con unos 40 dispositivos en el momento de lanzamiento.

Estos dispositivos incluyen los últimos teléfonos Google Pixel, Huawei, LG, Samsung y otros fabricantes. Lo que estos dispositivos tienen en común es que son lo suficientemente potentes para ejecutar el juego.

Por lo visto debermo tener un smartphone con Android 7 o Android 8 con un procesador igual o superior Snapdragon 430, MediaTek MT6737, Exynos 7870 o HiSilicon Kirin 655. Una gráfica Adreno 505 o Mali-T720 o superior y al menos 3 GB de RAM.

Estos son todos los dispositivos Android compatibles según el sitio web de Epic Games.

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Lite

Huawei Mate 10 Pro

Huawei P10

Huawei P10 Plus

Huawei P10 Lite

Huawei P9

Huawei P9 Lite

Huawei P8 Lite (2017)

LG G6

LG V30

LG V30+

Motorola Moto E4 Plus

Motorola Moto G5

Motorola Moto G5 Plus

Motorola Moto G5s

Motorola Moto Z2 Play

Nokia 6

Razer Phone

Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A7 (2017)

Samsung Galaxy J7 Prime (2017)

Samsung Galaxy J7 Pro (2017)

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy On7 (2016)

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 edge

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Sony Xperia XA1

Sony Xperia XA1 Ultra

Sony Xperia XA1 Plus

Sony Xperia XZ

Sony Xperia XZs

Sony Xperia XZ1

Hay muchos smartphones no incluidos en la lista, que es bastante corta con 40 móviles. Móviles como el LG G7 ThinQ, el Huawei P20 Pro, el Sony Xperia XZ2. Destaca tampoco ver ningún móvil del fabricante Xiaomi

Todos los teléfonos inteligentes Android antes mencionados soportarán Fortnite Mobile en Android. Fortnite Mobile en Android llegará pronto. Con una base de jugadores de más de 125 millones de jugadores, el juego de battle royale está siendo todo un bombazo y ahora recibirá un gran impulso del apoyo de Android. Aunque la lista de dispositivos Android admitidos actualmente solo incluye 40 teléfonos, es muy probable que se admitan más teléfonos antes y después de la fecha de lanzamiento

Hay muchos más que deberían ser más que capaces de ejecutar Fortnite Mobile en Android, pero todavía no han sido validados por Epic Games.

Fuente: XDA