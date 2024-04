OpenAI trae una gran actualización de ChatGPT para usuarios pagos

Espere respuestas más directas y menos detalladas de ChatGPT, una base de conocimientos ampliada y más.

OpenAI ha anunciado una actualización significativa para los usuarios pagos de ChatGPT. Aquellos que se suscriban a ChatGPT Plus , Team o Enterprise ahora tendrán acceso al modelo GPT-4 Turbo mejorado de la compañía, que es uno de los modelos que impulsa el chatbot.

GPT-4 Turbo ofrece una serie de actualizaciones para los usuarios de ChatGPT. La compañía dice que mejora las habilidades de escritura, matemáticas, razonamiento lógico y codificación de ChatGPT.

— OpenAI (@OpenAI) April 12, 2024