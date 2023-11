Hoy nos ha saltado esta noticia Google corrige fallo en Discover tras el cambio de algoritmo de octubre del 2023: Aumento del tráfico para algunos sitios web y bajo a otros.

Google ha anunciado que ha corregido un error que afectó la funcionalidad del Discover después de la reciente actualización del algoritmo de búsqueda en octubre.

La gigante de Mountain View informó que identificó y solucionó un error que afectó la forma en que se aplicaba la actualización de búsqueda de octubre de 2023 al Discover. Con la corrección, es posible que algunos sitios web observen un aumento en el tráfico procedente del Discover.

«Google reconoce y soluciona un error que afectó el tráfico de Discover durante su reciente actualización de algoritmo de octubre.» De hecho lo han hecho publico en este enlace cuando lo ha corregido. Pero lso SEO hemso tenido dos meses locos.

Google admitió ayer que su reciente cambio de algoritmo, implementado en octubre, causó un fallo que afectó a su plataforma Discover. Esta revelación llegó durante la última actualización principal de octubre, y desde entonces, expertos en posicionamiento web y optimización de contenidos para Google Discover han estado analizando sus métricas de cerca.

El gigante tecnológico confirmó la existencia de un «bug» que afectó a Discover en la última actualización de núcleo de octubre. En un comunicado oficial a través de una de sus cuentas oficiales en redes sociales, Google anunció: «Encontramos un error en la forma en que se aplicó nuestra actualización principal de octubre de 2023 a Discover, que ahora se ha corregido.»

Lo ha cominicado por X antes Twitter:

We found a bug with how our Oct. 2023 core update was applied to Discover, which has now been corrected. Some sites may see an increase in Discover-related traffic, as a result. Start and end time for this issue is now on the Search Status Dashboard: https://t.co/xjpKeJE6lB

— Google Search Central (@googlesearchc) November 1, 2023